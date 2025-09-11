Las Noches de Salsa vuelven al Mill River Park

- Publicidad -

STAMFORD.- El Consejo Multicultural de la Alcaldesa y Mill River Park Collaborative se complacen en anunciar el regreso de las Ritmo & Rumba Noches de Salsa para 2025. Este popular evento, que celebra el Mes de la Herencia Hispana, trae baile de salsa gratuito, música y un ambiente comunitario vibrante al corazón de Mill River Park. Los asistentes pueden esperar dos tardes llenas de ritmo, baile y celebración cultural.

Los eventos se llevarán a cabo en viernes consecutivos: el 19 y el 26 de septiembre. Ambas noches se desarrollarán de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. en Mill River Park, ubicado en 1040 Washington Blvd, cerca de la fuente. Esta es una oportunidad perfecta tanto para bailarines experimentados como para principiantes para disfrutar de una noche animada bajo las estrellas. El hermoso entorno del parque proporciona un telón de fondo ideal para las festividades.

Además de la animada música y el baile, el evento contará con instructores de baile y demostraciones. Esto lo convierte en un evento inclusivo donde todos pueden aprender algunos pasos nuevos. Los organizadores enfatizan que no se necesita experiencia previa ni pareja de baile, y que todos son bienvenidos. Es una forma fantástica de interactuar con la comunidad y disfrutar de la alegría de la salsa.

Para la comodidad de todos los asistentes, el evento ofrece estacionamiento gratuito. El estacionamiento está disponible en el estacionamiento de UConn, en 1194 Washington Blvd. Esta opción sin complicaciones asegura que todos puedan acceder fácilmente al parque y unirse a la diversión. Con el estacionamiento resuelto, puede concentrarse en disfrutar de la música y la compañía.

Para complementar la experiencia, habrá camiones de comida en el lugar con alimentos disponibles para comprar. Esto asegura que pueda tomar un bocado mientras disfruta del baile y la música. Ya sea que venga a bailar, a observar o simplemente a empaparse del ambiente, Ritmo & Rumba Noches de Salsa promete una experiencia llena de diversión y rica en cultura para toda la comunidad.