Gobernadora anuncia la mayor acción penal contra el vapeo en la historia de NY

- Publicidad -

NUEVA YORK.- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció esta semana una histórica operación de control penal contra el vapeo, la más grande en la historia del Estado.

Esta intervención, denominada “Operation Vapers’ Dozen”, resultó en más de una docena de arrestos y un total de 38 cargos criminales por envío ilegal de productos de vapeo, en violación de las normas estatales.

Protagonizada por una colaboración entre el Departamento de Salud del estado de Nueva York y la policía estatal de Nueva York, la operación se enfocó en negocios en línea que distribuían ilegalmente vapeadores y líquidos de vapeo por todo el Estado, desde el oeste de Nueva York hasta Long Island.

La acción penal se fundamenta en una investigación de varios meses realizada por la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud, que incluyó compras encubiertas en línea.

Los acusados enfrentan cargos por envío y transporte ilegal de productos de vapeo (Unlawful Shipment and Transport of Vapor Products), clasificados como delito menor de clase A, sin embargo, cualquier envío ilegal posterior podría elevarse a delito grave clase E.

Muchos de los envíos ilegales contenían cigarrillos electrónicos desechables de colores brillantes y líquidos de sabores como fruta, dulce, refresco y postres, diseñados para atraer a adolescentes.

Algunas unidades incluían pantallas digitales y características tecnológicas similares a smartphones o videojuegos portátiles, dirigidas a personas jóvenes.

La gobernadora Hochul fue contundente al expresar que “estas empresas diseñaron sus modelos de negocio para violar las leyes de Nueva York y atacar a nuestros jóvenes. Con esta operación, estamos enviando un mensaje claro: quien infrinja nuestras leyes enfrentará graves consecuencias”.

Por su parte, el comisionado de salud estatal, James McDonald, enfatizó la amenaza que representan los vapeadores de sabores para la salud pública, especialmente entre adolescentes, quienes están en riesgo de adicción y daños en el cerebro y los pulmones en desarrollo.

Destacó que estos arrestos reflejan el compromiso del Estado en reducir el vapeo juvenil.

De acuerdo con el informe, muchos envíos ilegales llegan a manos de menores de 21 años, lo que representa un riesgo grave que simplemente no será tolerado en Nueva York.

Entre los negocios implicados se encuentran tiendas físicas y distribuidores en diversas regiones del Estado, incluyendo: Shindler Distribution (Vaporush), ePuffer, Vape4Style, Beyond Vape, NYC Glass 718 en la ciudad de Nueva York; Vaperdudes y Shinnecock Vape Shop en Long Island; Nicless Vape y Vape More (Delta 8 Geek) en la región Capital; Wet Vapes en el oeste de NY; y Adirondack Vapor en la zona central/Mohawk Valley.

Además, hay un duodécimo distribuidor en investigación, con cargos pendientes.

Esta acción se suma a otras medidas estatales que Hochul ha implementado para proteger a los jóvenes del vapeo: aumentar la edad mínima de compra a 21 años, subir el impuesto al tabaco en un dólar por paquete desde septiembre de 2023, y destinar fondos del acuerdo con JUUL Labs a programas de educación, prevención y control, apoyando escuelas y agencias de salud locales.

El Departamento de Salud estatal también mantiene campañas educativas, recursos de abandono del vapeo (como NYS Quitline y DropTheVape.com) y apoyo a escuelas y comunidades.

Así, esta operación no solo busca sancionar a quienes violan la ley, sino también contribuir a una estrategia integral de prevención y salud pública, finalizó Hochul.