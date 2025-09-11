EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Inscripciones para actividad de manualidades

La Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook anunció la apertura de inscripciones para su actividad de manualidades “Grab and Go” de septiembre.

Los niños podrán recibir una bolsa con todas las piezas necesarias para realizar un proyecto creativo desde casa, fomentando así la imaginación y el aprendizaje práctico.

Las inscripciones se pueden realizar en persona o por teléfono llamando al 914-939-6710 y marcando la opción 3.

El programa estará disponible mientras duren los suministros y cuenta con el patrocinio de The Klein Foundation, que apoya iniciativas educativas y culturales en la comunidad.

Fiesta con Flor

La Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook anima a la comunidad a disfrutar de la “Fiesta con Flor!”, una actividad especialmente diseñada para niños pequeños, preescolares y sus familias.

El programa se llevará a cabo los martes a las 10:00 de la mañana, ofreciendo un espacio dinámico y educativo para los más pequeños.

Durante las sesiones, los asistentes podrán participar en cuentos bilingües, canciones, música, actividades de movimiento, títeres y mucho más.

De acuerdo con los promotores, la iniciativa busca fomentar la lectura y el aprendizaje en un ambiente divertido e inclusivo, donde la cultura y el idioma se entrelazan de manera natural.

Las fechas programadas son el 16, 23 y 30 de septiembre, así como el 7, 21 y 28 de octubre.

Para obtener más información sobre este evento gratuito y abierto al público, pueden comunicarse al 914-939-6710, marcando la opción 3.

Libros gratuitos

La Biblioteca Ferguson celebrará el regreso a clases con un “Back-to-School Book Giveaway”, un evento especial en el que niños y jóvenes desde preescolar hasta el grado 12º podrán recibir un libro gratuito para iniciar el nuevo año escolar con más recursos de lectura.

La entrega se realizará el jueves 18 de septiembre, durante todo el día, en todas las sucursales del sistema de bibliotecas de Stamford.

Cada participante podrá llevarse un ejemplar para añadir a su biblioteca personal, hasta agotar existencias.

La iniciativa forma parte del programa Books Across Stamford y cuenta con el patrocinio de los “Amigos de la Biblioteca Ferguson”, quienes apoyan actividades educativas y culturales para la comunidad.

Para mayor información pueden llamar al 203-964-1000.

Celebración de la Herencia Hispana

La comunidad de Stamford se prepara para celebrar el Mes de la Herencia Hispana con un evento lleno de arte, música, danza y literatura.

La actividad, organizada por las organizaciones Crisol Acuarela Arte y Cultura, el Grupo Quetzal y Nosotras CT, se llevará a cabo el domingo 28 de septiembre, de 2:00 a 4:00 de la tarde, en la Biblioteca Ferguson, en 1 Public Library Plaza, Stamford.

De acuerdo con los promotores, la celebración busca resaltar la riqueza cultural latina y fortalecer la unión comunitaria a través de expresiones artísticas que representan la diversidad de tradiciones hispanas.

La entrada será gratuita y abierta al público, lo que convierte a este encuentro en una oportunidad única para disfrutar, aprender y compartir en familia.

Entrenamiento en seguridad laboral

La organización Neighbors Link de Westchester lanzó una iniciativa de capacitación gratuita en seguridad laboral, ofreciendo el curso OSHA 30 en español para trabajadores en Ossining.

Deacuerdo con los promotores, el entrenamiento, que se llevará a cabo los días 11, 12, 18 y 19 de octubre, busca empoderar a la comunidad hispana con conocimientos esenciales para protegerse en el trabajo.

Las sesiones, que se desarrollarán de 10:00 de la mañana a 6:30 de la tarde, incluyen instrucción práctica y el uso de equipo de seguridad, como cascos y chalecos, en un ambiente colaborativo.

Con cupos limitados, Neighbors Link anima a los interesados a registrarse llamando al 914-758-5586.

El curso se impartirá en el centro, ubicado en 23-25 Spring Street, y representa una oportunidad clave para mejorar las condiciones laborales y reducir riesgos en el entorno de trabajo.

Esta iniciativa, según los organizadores, refuerza el compromiso con la seguridad, la inclusión y el bienestar de los trabajadores inmigrantes.