Critican a Emiliano Aguilar por publicar foto con armas

Emiliano Aguilar dividió opiniones en redes sociales tras compartir una fotografía donde aparece sujetando un arma de fuego, así como una gorra con dos gallos, un símbolo que ha sido asociado con el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alías El Mencho.

El rapero publicó su fotografía en su cuenta verificada de Instagram con la siguiente frase: “Es un mundo de hipócritas, los sinceros somos los malos”.

La publicación dividió opiniones en redes; mientras le dieron ‘me gusta’, otros tacharon la acción del cantante como apología a la violencia y le pidieron no hacerlo.

“Emiliano, no subas fotos de ese tipo. La gente te sigue porque eres buen carnal y apoyamos tus sentimientos. No es necesario mostrar lo innecesario.”

“No creo que sea necesario subir esas fotos, tu arma más poderosa es tu voz.”

“Buena frase, terrible foto. Literalmente es como contradecirte, bb. Piénsala la próxima que subes una foto así.”

“No la verdad esas fotos no bebé. Te apoyo en todo lo que quieras pero en apología a la violencia no. Sorry.”

“Todo lo ganado con este tipo de fotos lo vas a derrumbar, no a la apología, tú eres espejo para muchos jóvenes.”

“Que sea legal no quiere decir que esté bien.”

“Emiliano te apoyamos y estamos en contra de lo que tu propia familia te ha hecho, pero no es el mensaje que debes ofrecer.” Emiliano Aguilar publicó esta fotografía en medio del conflicto familiar que enfrenta con Pepe Aguilar y su hermanastra, Ángela Aguilar, el cual trascendió al ojo público. Respecto a la gorra que portó en la imagen, se sabe que tiene plasmados dos gallos en la parte frontal, así como uno en la parte posterior y una imagen de Jesús Malverde, conocido como el santo patrono de los narcotraficantes.

Emiliano Aguilar manda contundente mensaje a sus haters

Horas después, el rapero publicó un mensaje en contra de las personas que lo han señalado de ‘vivir del escándalo’. Y es que no ha parado de utilizar sus redes sociales para contar su versión del conflicto que tiene con su famosa familia paterna, así como algunas indirectas y revelaciones.

“Saben qué es lo peor de todo, que mucha gente piensa que esta vida de andar en la pinche farándula con pura gente falsa y lujos te hace feliz. Esa vida es una miseria, se los digo yo que poco a poco me voy dando cuenta de la industria y la gente hipócrita que hay en ella”, escribió.