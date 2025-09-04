Prohibición de celulares en escuelas comienza esta semana en todo el Estado

- Publicidad -

ALBANY.- La prohibición de teléfonos inteligentes decretada por la gobernadora Kathy Hochul en las escuelas primarias y secundarias de todo el Estado entra en vigor esta semana.

Bajo las nuevas regulaciones, las escuelas desarrollaron su propia política para restringir el uso de teléfonos inteligentes, lo que permite a los administradores y maestros desarrollar un plan que funcione mejor para sus instalaciones y estudiantes.

La prohibición de teléfonos celulares ha recibido críticas de algunos padres, pero dos distritos escolares locales, Middletown y Newburgh, implementaron previamente políticas similares con éxito.

Hochul visitó la Middletown High School el mes pasado durante un viaje a la Ciudad para hablar sobre la prohibición estatal de teléfonos inteligentes. La Gobernadora participó en una mesa redonda con administradores, educadores y estudiantes del distrito escolar.

Esta fue su última parada en su gira de seis meses por el Estado para promocionar su prohibición de teléfonos inteligentes desde el inicio hasta el final de la escuela y una experiencia escolar sin distracciones.

La funcionaria admitió que esta nueva política no será fácil para nadie, pero es esencial para preservar y mantener la salud mental de nuestros niños.

“Esperen algunas disrupciones. El cambio es difícil, lento y progresivo. Pero tras investigar, estudiar las tendencias y hablar con innumerables padres y estudiantes sobre lo que está sucediendo en sus vidas, sé que vamos por buen camino, y la historia nos recordará y dirá: es una pena que haya tardado tanto”, dijo Hochul.

El nuevo requisito se aplica a todas las escuelas de los distritos escolares públicos, así como a las escuelas chárter y a las Juntas de Servicios Educativos Cooperativos (BOCES).

El presupuesto estatal más reciente asignó 13.5 millones de dólares para ayudar a las escuelas a implementar su propio plan y a financiar soluciones de almacenamiento para los teléfonos inteligentes de los estudiantes.

El Enlarged City of Middletown School District es pionero en este ámbito. Sus estudiantes han tenido prohibido el uso de teléfonos celulares desde 2021.

Los estudiantes de Middletown guardan sus teléfonos inteligentes en una funda con llave al comienzo del día. La funda solo se puede desbloquear con una llave magnética especial al final de la jornada escolar o a discreción de un administrador o maestro.