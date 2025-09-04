Oportunidad para donar sangre y combatir escasez

- Publicidad -

WALLINGFORD.- La Spanish Community of Wallingford (SCOW) está convocada a participar en una vital colecta de sangre organizada por la Cruz Roja Americana en colaboración con Peanuts.

Bajo el lema “Un poquito ayuda mucho. Dona sangre”, la iniciativa busca reabastecer los bancos de sangre y garantizar que haya un suministro suficiente para los pacientes que lo necesiten.

El evento, que se llevará a cabo en el corazón de la ciudad, representa una oportunidad crucial para que las familias de la zona demuestren su solidaridad y compromiso cívico, contribuyendo directamente a salvar vidas, manifestaron los organizadores.

Las donaciones de sangre son un recurso indispensable para el sistema de salud, utilizado en cirugías, tratamientos contra el cáncer y emergencias médicas. La colaboración entre la icónica franquicia de Peanuts y la Cruz Roja no solo resalta la importancia de este acto altruista, sino que también utiliza personajes queridos como “Snoopy” y “Woodstock” para animar a más personas a participar.

Es una forma creativa y amable de recordar que un simple gesto puede tener un impacto monumental en la vida de otros.

La jornada de donación está programada para el viernes 5 de septiembre de 2025, y se llevará a cabo de 10:00 de la mañana. a 3:00 de la tarde. Los voluntarios serán recibidos en el Great Room, ubicado en 284 Washington Street, Wallingford.

Los promotores instaron insta a las personas a que marquen esta fecha en sus calendarios y se unan a este esfuerzo de vital importancia.

Para agilizar el proceso y evitar esperas, los organizadores recomendaron a los donantes que programen su cita con antelación.

Esto se puede hacer de dos maneras convenientes: visitando la página web https://RedCrossBlood.org o llamando al 1-800-RED CROSS (1-800-733-2767).

Se debe utilizar la palabra clave “SCOW” al registrarse para asegurarse de que la cita se asigne correctamente a este evento específico.

Además de la satisfacción de ayudar, los donantes que acudan al evento tendrán la oportunidad de recibir un obsequio especial.

Los participantes que donen sangre entre el 29 de agosto y el 21 de septiembre podrán obtener una de las cuatro camisetas “misteriosas” de edición limitada.

Estas camisetas exclusivas cuentan con un diseño icónico de la Cruz Roja y Peanuts, convirtiéndolas en un recuerdo único y de colección.