Mediapro achaca el problema del VAR en Vallecas a un fallo en la toma de corriente del estadio

MADRID (EFE).- El grupo Mediapro explicó este jueves que la toma de corriente asignada en el estadio de Vallecas a su unidad móvil no era suficiente para asegurar el correcto funcionamiento del VAR al comienzo del partido Rayo-Barcelona el pasado 31 de agosto, tras hacer un «exhaustivo examen de todo el dispositivo técnico implicado».

«La toma de corriente asignada en el estadio a la Unidad Móvil de GRUP MEDIAPRO no era suficiente para asegurar su correcto funcionamiento. El diferencial de dicha toma no tenía la sensibilidad suficiente (300mA) para soportar el consumo eléctrico que requiere la Unidad Móvil», detalló.

En un comunicado, aseguró también que «antes y durante el primer tiempo, los responsables del equipo recurrieron a las opciones disponibles en ese momento para intentar garantizar la alimentación eléctrica». «Ninguna conseguía asegurar el suministro eléctrico», añadió.

Igualmente precisó que durante el descanso se conectó la unidad móvil a un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) hasta conseguir un adaptador de 300mA.

«Se ha sometido a la UM implicada a un análisis exhaustivo y a pruebas de resistencia sin que se produjera ninguna incidencia. GRUP MEDIAPRO ha entregado los resultados de su investigación a la RFEF», apuntó.

Problema técnico del sistema eléctrico

Tras la conclusión del partido jugado en Vallecas (1-1), el Grupo Mediapro explicó que un problema técnico relacionado con el sistema eléctrico, cuyas causas no pudieron determinarse, impidieron el correcto funcionamiento del VAR durante la primera parte, en la que se señaló un penalti a Lamine Yamal que no pudo ser revisado.

Mediapro indicó que a pesar de los esfuerzos realizados por todo el equipo técnico del operativo, no fue posible desarrollar correctamente el servicio, que se restableció con normalidad durante la segunda parte.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) recordó que el protocolo FIFA contempla que en situaciones excepcionales, como la ocurrida, el partido debe proseguir de manera convencional sin este, tras informar previamente a los clubes, como ocurrió.