La biblioteca más extrema está en un acantilado en China

La Mianhua Library abrió sus puertas en mayo de este año en la provincia de Guanxi, China. El espacio se ubica en una gran gruta excavada en la ladera de un acantilado cercano al pueblo de Mianhua. La apertura llamó la atención de los medios locales e internacionales y generó un fenómeno viral en redes sociales chinas.

La construcción combina elementos arquitectónicos tradicionales con un entorno natural imponente. Pasarelas y balcones de madera sobresalen de la roca, ofreciendo vistas panorámicas, mientras que el interior alberga miles de libros acomodados en las paredes irregulares de la gruta. La biblioteca busca funcionar como centro cultural para la comunidad local y, al mismo tiempo, se consolidó como destino turístico de escala nacional.

El acceso no resulta sencillo. Los visitantes deben realizar una caminata exigente para llegar al lugar, lo que refuerza la idea de ser una de las bibliotecas más inaccesibles del mundo. Esta dificultad se transformó en parte de su atractivo, al combinar el esfuerzo físico con la experiencia cultural y visual.

Aunque ofrece libros a los habitantes de la zona rural, su mayor impacto está en el turismo. Desde su inauguración, miles de personas viajaron hasta Mianhua para conocer el sitio, explorar la gruta y compartir imágenes en redes sociales. La propuesta mezcla naturaleza, arquitectura y cultura en un mismo espacio.

La Mianhua Library se suma a otras bibliotecas llamativas que atraen visitantes de diferentes países, como la Dujiangyan Zhongshuge en China y la biblioteca monástica de Admont Abbey en Austria. Todas ellas muestran cómo los libros pueden convertirse en ejes de experiencias turísticas.