Honduras se prepara para elecciones generales de noviembre en medio de serias preocupaciones por la transparencia del proceso

TEGUCIGALPA.- A solo unas semanas del 30 de noviembre, fecha en que se celebrarán las elecciones generales en Honduras, crece la inquietud en el país sobre la legitimidad y seguridad del proceso electoral.

Las elecciones primarias del pasado 9 de marzo permitieron elegir a los precandidatos presidenciales de los principales partidos —Libre, Nacional y Liberal—, aunque el proceso quedó marcado por retrasos logísticos, fallos en la distribución de material electoral y apagones, cuestiones que afectaron el normal desarrollo de la jornada en varias ciudades, especialmente Tegucigalpa y San Pedro Sula.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) fue duramente criticado por observadores debido a su estructura partidizada, en la que cada uno de los tres partidos principales controla un miembro del órgano, lo que socava su independencia técnica.

Esta situación se agravó cuando algunos miembros del CNE fueron objeto de investigaciones penales por parte del Ministerio Público por supuestos delitos como “traición a la patria” o “abuso de autoridad”.

En paralelo, se registraron actos violentos contra candidatos —al menos cuatro alcaldes han sido asesinados en estos meses—, lo que aumenta la preocupación por la seguridad política.

En cuanto a los aspirantes presidenciales, destacan las siguientes figuras tras las internas de marzo:

Rixi Moncada se impuso como candidata del Partido Libre con más del 90 % de los votos y renunció a su cargo como ministra de Defensa para concentrarse en la campaña

Nasry Asfura , exalcalde de Tegucigalpa, resultó ganador en el Partido Nacional con alrededor del 76 % de apoyo

Salvador Nasralla, exvicepresidente y figura destacada de la televisión, obtuvo cerca del 60 % de los votos del Partido Liberal.

Encuestas recientes, como la realizada por TResearch, ubican a Moncada con ventaja sobre sus contendientes, con cerca del 45 % de intención de voto, seguida por Nasralla (27.5 %) y Asfura (23.4 %).

Ante este contexto, instituciones internacionales como la OEA, la Unión Europea, la ONU o el Centro Carter han sido instadas a intervenir mediante asistencia técnica o misiones de observación a fin de garantizar elecciones libres, transparentes y seguras.

Perfiles de los principales candidatos presidenciales (Elecciones Generales de Honduras – Noviembre 2025)

1. Rixi Moncada (Partido Libre – LIBRE)

Trayectoria profesional y política : Maestra, abogada, exmagistrada penal, asesora del Ministerio Público y el Congreso, y desempeñó múltiples cargos públicos —como secretaria de Trabajo, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, secretaria de Finanzas y la histórica primera mujer en ocupar la Secretaría de Defensa Nacional en Honduras. Se convirtió en la candidata oficial de Libre tras ganar las primarias con más del 90 % de los votos.

Ideología y propuestas : Su perfil es de izquierda progresista y antiimperialista. Se presenta como continuadora del proyecto refundacional, rechaza alianzas con sectores del bipartidismo y promueve una lucha popular contra la corrupción.

Críticas : Ha sido cuestionada por nombramientos de familiares en cargos públicos, lo que genera acusaciones de nepotismo.



2. Salvador Nasralla (Partido Liberal de Honduras – PLH)

Trayectoria profesional y política : Ingeniero civil industrial y renombrado presentador de TV conocido como “El señor de la televisión”, con décadas en programas como 5 Deportivo y X-0 Da Dinero. Inició su carrera política en 2011 con el Partido Anticorrupción (PAC), luego fue candidato presidencial en alianzas como la UNOH, y tras romper con Libre, ahora compite dentro del Partido Liberal bajo el movimiento ¡Vamos, Honduras! Ganó las primarias liberales con cerca del 60 % de los votos.

Ideología y propuestas : Enfocado en el centrismo y el populismo con fuerte énfasis en anticorrupción; propone crear una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH) y recuperar fondos saqueados.

Críticas : Aunque no tiene condenas, su trayectoria ha sido cuestionada por alianzas políticas cambiantes.



3. Nasry “Tito” Asfura (Partido Nacional – PNH)

Trayectoria profesional y política : Empresario de la construcción y figura política destacada como alcalde del Distrito Central (Tegucigalpa). También se desempeñó como diputado y director del Fondo Hondureño de Inversión Social. Vuelve a ser precandidato y ganó las primarias del Partido Nacional con alrededor del 76 % de los votos.

Ideología y propuestas : Conservador, proempresarial, alineado con EE.UU., Israel y Taiwán. Se posiciona en contra de la influencia de potencias como China y Rusia.

Críticas : Ha sido señalado por presuntas irregularidades en su gestión como alcalde, aunque no ha sido condenado.



4. Mario “Chano” Rivera (Partido Democracia Cristiana – DC)

Perfil : Publicista y empresario de medios (dueño de un canal de televisión) que renunció al Partido Nacional para postularse por la Democracia Cristiana.

Propuestas : Propone convertir a Honduras en un Estado Libre Asociado a los Estados Unidos, modelo parecido al de Puerto Rico.

Notas : Es uno de los candidatos con perfil más disruptivo y propuestas menos convencionales en la contienda.



5. Nelson Ávila (Partido Innovación y Unidad Social Demócrata – PINU-SD)

Trayectoria profesional y política : Economista y sociólogo; formó parte del movimiento 5 de Julio en Libre y fue precandidato en internas de 2017 y 2021. Estudió en la UNAH y obtuvo posgrados en Francia. Fue ministro asesor durante el gobierno de Manuel Zelaya. Ahora encabeza la candidatura presidencial del PINU-SD, tras incorporarse mediante alianza con el incipiente Partido Migrante Hondureño.

Ideología y propuestas : Socialdemócrata, aboga por integración nacional y combate al autoritarismo.

Fortalezas : Base académica y política con enfoque técnico y reformista, aunque con menor visibilidad mediática.



Comparativa rápida de los candidatos

Candidato Partido Trayectoria Destacada Ideología / Enfoque Propuesta central Rixi Moncada Libre Abogada, cargos claves, primera mujer en Defensa Izquierda progresista / antiimperialista Lucha contra corrupción y vuelta al proyecto refundacional Salvador Nasralla Liberal Presentador de TV, exvicepresidente designado Centrista / populista / anticorrupción Crear CICIH y recuperar fondos públicos Nasry Asfura Nacional Exalcalde, diputado, experiencia pública Conservador / pro-EE.UU. Fortalecer democracia, reducir influencia extranjera rival Mario Rivera “Chano” DC Empresario mediático Conservador / atípico Convertir Honduras en Estado Libre Asociado de EE.UU. Nelson Ávila PINU-SD Economista, académico, exasistente de gobierno Zelaya Socialdemócrata / reformista Integración nacional y lucha contra autoritarismo