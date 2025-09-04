EVENTOS COMUNITARIOS

📚 Buscan nuevos mentores
El programa “Mi Hermano & Mi Hermana Mayor” de El Centro Hispano abrió su convocatoria para reclutar nuevos mentores que apoyen a estudiantes jóvenes en la comunidad.
👉 Requisitos: estudiantes de preparatoria (9º–12º) y universitarios con mínimo 3.0 GPA.
💵 Se ofrece estipendio.
📍 Solicitudes: Formulario aquí
📞 Info: 914-289-0500
✏️ Clases de inglés, GED y ciudadanía
El Centro Hispano junto a Southern Westchester BOCES ofrecen programas gratuitos en inglés, GED y ciudadanía.
📍 Lugar: 295 Central Avenue, White Plains.
🕘 Horarios: mañana, tarde, noche y fines de semana.
📅 Inicio: lunes 8 y sábado 13 de septiembre (hasta diciembre).
📞 Info: 914-937-3829 / 914-637-1936 / 914-922-3113
🤖 Robótica para adolescentes
La Biblioteca Pública de Norwalk invita al taller “Robotics for Teens”.
📅 Fecha: sábado 6 de septiembre
⏰ Hora: 2:00 a 3:00 p.m.
📍 Lugar: Teen Room, 1 Belden Ave., Norwalk.
👩🎓 Dirigido a grados 6º–12º (los de 6º y 7º con acompañante adulto).
📍 Registro: Inscríbete aquí
📞 Info: 203-899-2780
📖 Libros gratuitos en Stamford
La Biblioteca Ferguson organiza “Books Across Stamford”.
📅 Domingo 7 de septiembre
🎁 Regalo: un libro gratis para cada estudiante (preescolar a 12º), hasta agotar existencias.
🙌 Iniciativa apoyada por Friends of the Ferguson Library.
📞 Info: 203-964-1000
💻 Programa de habilidades tecnológicas
Neighbors Link de Westchester lanzó el Programa de Habilidades Tecnológicas 2025.
📅 Inicio: martes 9 de septiembre
📍 Ciudades: Mount Kisco, Ossining y Yonkers.
📚 Temas: informática básica, Gmail, Google Docs, Presentaciones, Hojas de cálculo.
💻 Incentivo: computadora gratis para quienes completen el curso.
📍 Registro: Formulario aquí
📞 Info: 914-527-5986 | ✉️ cgarcia@neighborslink.org