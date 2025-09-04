Cientos de estudiantes de CT no tienen hogar permanente al inicio del año escolar

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- Según los datos más recientes, casi 500 niños en Connecticut están experimentando homeless activa, es decir, no tienen un hogar permanente o están en riesgo, lo que refleja un aumento en el número de niños sin hogar en edad escolar en los últimos años.

Las personas sin hogar en Connecticut aumentaron más del 30% entre 2023 y 2024.

La “Lista por Nombre” es una agregación de todas las personas sin hogar activas en Connecticut, actualizada diariamente a través de llamadas al 211. Incluye a personas que se encuentran en refugios de emergencia, programas de extensión y viviendas de transición.

La definición de homelessness puede variar según los programas que recopilan datos. La Ley federal McKinney-Vento tiene una definición más amplia de homelessness que incluye a aquellos que están en riesgo de quedarse sin hogar o en situaciones de vivienda compartida.

Los niños sin hogar enfrentan desafíos adicionales en su educación debido a la inestabilidad en sus entornos de vida. Esto puede incluir dificultades para acceder a recursos escolares y mantener una asistencia regular.

La falta de vivienda estable puede ser una barrera significativa para que los estudiantes sin hogar prosperen en un entorno educativo.

La falta de viviendas asequibles es un problema clave que contribuye a la homelessness infantil en Connecticut.

La expansión de los recursos de vivienda asequible podría ayudar a reducir y eventualmente poner fin a la homelessness infantil en el Estado.

Los programas de vivienda en Connecticut están funcionando según lo diseñado, pero necesitan más inversión y recursos para abordar la creciente demanda de viviendas asequibles.

La falta de vivienda infantil en Connecticut ha alcanzado niveles alarmantes, afectando a cientos de estudiantes al inicio del año escolar 2025.

Según datos recientes, 464 niños se encuentran actualmente sin hogar, con 98 de ellos en el condado de Fairfield. Esta cifra refleja una crisis invisible que afecta profundamente el bienestar y el rendimiento académico de los menores.

Bajo esta definición más amplia de la Ley McKinney-Vento, más de 5,100 estudiantes en Connecticut experimentaron la falta de vivienda durante el último año escolar.