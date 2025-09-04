Ayuda en efectivo para familias de bajos ingresos

- Publicidad -

NORWALK.- El Departamento de Servicios Sociales de Connecticut ofrece ayuda en efectivo a familias cuyos ingresos son nulos o muy bajos.

Este programa está diseñado para apoyar a quienes enfrentan dificultades económicas severas, garantizando recursos esenciales para su subsistencia.

Las personas que no pueden trabajar debido a una discapacidad también son elegibles para solicitar otros programas de asistencia estatal y federal, como la Asistencia General Administrada por el Estado (SAGA), el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) y el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI).

De acuerdo con la agencia, estas opciones buscan cubrir necesidades básicas de quienes tienen limitaciones físicas o mentales.

Según el DSS, una familia de tres miembros sin asistencia de vivienda podría recibir hasta 865 dólares al mes. Aquellas que ya reciben ayuda de vivienda podrían percibir alrededor de 795 dólares mensuales.

La cuantía se ajusta según la situación familiar y la presencia de otros beneficios.

Las familias interesadas pueden presentar su solicitud en línea a través de la web www.connect.ct.gov, en persona en el Centro de Recursos del DSS en su ciudad, o por correo.

Una vez recibida la solicitud, el DSS programará una entrevista y los solicitantes podrían requerir documentos adicionales para completar la evaluación.

Después de entregar la documentación requerida y completar la entrevista, el DSS se compromete a emitir una decisión sobre la solicitud en un plazo de 45 días. Esto garantiza rapidez en la atención a familias en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con el informe.

Quienes tengan alguna discapacidad que dificulte cumplir con los pasos administrativos pueden solicitar asistencia directamente a su trabajador del DSS. Entre los apoyos disponibles se incluye ayuda para llenar formularios, reunir documentos y realizar entrevistas, ya sea en persona o por teléfono.

Si la familia cumple con los requisitos, puede recibir ayuda en efectivo por hasta 36 meses. Además, es posible obtener dos extensiones de seis meses cada una, alcanzando un total de 48 meses, siempre que los ingresos sigan bajos y se cumpla con los requisitos de trabajo o se haga un esfuerzo de buena fe para cumplirlos.

Después de los 48 meses, pueden concederse extensiones de seis meses hasta un máximo de 60 meses. Estas extensiones están dirigidas a personas que solo pueden trabajar de manera limitada por razones como violencia doméstica, problemas de salud graves, discapacidad, falta de transporte, dificultades de cuidado infantil, adicciones u otras circunstancias fuera de su control.

El programa también contempla casos en los que los beneficiarios trabajan. Si alguien trabaja 35 horas semanales o más ganando al menos el salario mínimo, pero todavía percibe menos que la ayuda regular, puede solicitar una extensión. De igual manera, quienes trabajen menos de 35 horas debido a limitaciones físicas o responsabilidades de cuidado de un familiar discapacitado también son elegibles.

Los beneficiarios pueden solicitar extensiones en cualquier momento, incluso años después de haber dejado de recibir la ayuda, siempre que no hayan agotado los 60 meses permitidos.

Esta flexibilidad busca adaptarse a las circunstancias cambiantes de las familias y ofrecer apoyo continuo a quienes lo necesiten, finalizó la agencia.

Para solicitar el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) y pueden ingresar a la web https://www.ssa.gov/es/apply o https://www.ssa.gov/es. Además, pueden llamar al 800-772-1213.

Para solicitar el programa SAGA pueden visitar la web https://portal.ct.gov/dss/knowledge-base/articles/health-programs-overview/saga.