Récords Guinness que se han conseguido en 2025

Récords Guinness que rompieron esquemas en 2025

1. Taylor Swift conquista YouTube con 1.3 millones de espectadores simultáneos

El pasado 13 de agosto de 2025, Taylor Swift fue invitada al podcast New Heights, conducido por Travis y Jason Kelce. En ese episodio, la superestrella pop logró atraer 1,3 millones de espectadores en vivo en YouTube, estableciendo un nuevo récord Guinness como el podcast más visto en tiempo real en la plataforma. Desde entonces, el episodio acumuló más de 20 millones de visualizaciones totales.

Además, Swift aprovechó la ocasión para anunciar su 12.º álbum de estudio, The Life of a Showgirl, que saldrá el 3 de octubre.

2. 55 montañas rusas en una semana: adrenalina al límite

Dean Stokes, un entusiasta de las montañas rusas de Brighton, Reino Unido, recorrió 55 montañas rusas en solo una semana, desde el 2 hasta el 17 de agosto, viajando más de 2 300 millas y visitando 32 parques temáticos incluso frente a una tormenta que amenazaba su objetivo. Gracias a su documentación y publicaciones, Guinness le otorgó un nuevo récord.

3. El montaña más longeva: 102 años y un corazón valiente

En agosto, Kokichi Akuzawa, de 102 años, con una enfermedad cardíaca, se convirtió en la persona de mayor edad en escalar el Monte Fuji. Su preparación incluyó caminatas frecuentes, y su logro fue reconocido oficialmente por Guinness.

4. Tecnología con luz: proyección monumental en Singapur

En julio de 2025, Singapur deslumbró con “Unity”, un espectáculo de proyección sobre el edificio UOB Plaza 1 que estableció tres nuevos récords Guinness: la proyección arquitectónica temporal más larga, la imagen proyectada más alta en un edificio y la mayor luminosidad de una imagen proyectada.

5. Putt viral de 466 pies rematado con salto a la piscina

El golfista de YouTube Henry Grillo logró un putt de 466 pies (casi 142 metros) en el torneo Creator Classic en Atlanta, un lanzamiento que tardó 17 segundos en caer y fue coronado con un memorable salto a un estanque. La hazaña rápidamente se volvió viral y fue certificada por Guinness.

6. Ronin: la rata que salva vidas con 109 minas detectadas

Ronin, una rata africana gigante de 5½ años, entrenada por la ONG APOPO, ha detectado 109 minas terrestres y 15 artefactos sin explosionar en Camboya desde 2021, despejando casi 194 000 m² en terrenos peligrosos. Su labor incansable le valió ser reconocida por Guinness el Día Mundial de la Rata (4 de abril).

7. Claw King: la máquina de garra más grande del planeta

En el TOPS de Cebu (Filipinas), la arcade PlayFair presentó la máquina de garra más grande del mundo, denominada “Claw King”, con una impresionante dimensión de 1 761 pies³ (más de 17 pies de largo, casi 13 de alto y más de 8 de ancho). Estuvo disponible desde el 5 de julio y fue confirmada como récord el 21 del mismo mes.

¿Qué hace tan especiales estos récords?

Diversidad de logros : van desde música, deportes extremos y tecnología, hasta animales heroicos y entretenimiento masivo.

Impacto viral y mediático : varios fueron impulsados por redes sociales o cobertura masiva.

Inspiración universal: figuras de todas las edades, culturas y contextos rompen límites globales.

Resumen comparativo

Persona / Entidad Récord Fecha / Ubicación Henry Grillo Putt más largo: 466 pies 20 de agosto, Atlanta Dean Stokes 55 montañas rusas en 1 semana Agosto, Reino Unido Kokichi Akuzawa Mayor en escalar el Monte Fuji Agosto, Japón Taylor Swift Podcast con más vistas simultáneas en YouTube 13 de agosto UOB “Unity” en Singapur Proyección AV más grande / alta / luminosa Julio, Singapur Claw King (Filipinas) Máquina de garra más grande Julio, Cebu Kanyeyachukwu Tagbo-Okeke Lienzo artístico más grande (12,304 m²) Día Mundial del Autismo Nash Keen Bebé más prematuro en sobrevivir 1 año Iowa, EE. UU. Ronin (rata detectora) Más minas desactivadas por una rata Abril (Día Mundial de la Rata)