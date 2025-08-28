¿Quién es Robin Westman, atacante del tiroteo en una escuela católica de Minneapolis?

- Publicidad -

MINNEAPOLIS.- Las autoridades identificaron al atacante como Robin Westman, una persona de 23 años, quien falleció por una herida de bala autoinfligida en el lugar del tiroteo.

El ataque tuvo lugar durante una misa en la escuela católica Annunciation de Minneapolis, ubicada en la Iglesia de la Anunciación. El agresor mató a dos niños, de 8 y 10 años, e hirió a 17 más, incluidos 14 menores y tres personas mayores.

Westman disparó desde el exterior a través de las ventanas de la iglesia, utilizando un rifle de alta potencia, una escopeta y una pistola —todas adquiridas legalmente poco antes del ataque— y disparó decenas de rondas.

El FBI y las autoridades locales investigan el caso como un posible crimen de odio contra los católicos y acto de terrorismo doméstico.

Westman había sido estudiante de la misma escuela, graduándose de octavo grado en 2017. Además, su madre trabajó en la iglesia como secretaria parroquial hasta 2021.

Nacido como Robert Westman (17 de junio de 2002), Robin legalmente cambió su nombre en 2020, pues se identificaba como mujer.

Previamente, Westman publicó videos y un manifiesto en YouTube, luego retirados por las autoridades. En ellos mostraba armas con inscripciones violentas, contenido con odio antisemita, referencias a otros tiradores masivos y pensamientos suicidas.

Las publicaciones y videos apuntan a una planificación detallada: se encontraron cuadernos, dibujos del interior de la iglesia y notas expresando odio, deseo de destrucción y admiración por otros agresores masivos.

Robin era uno de tres hijos de Mary Grace Westman (quien trabajó en la iglesia) y James Allen Westman. Su familia vivía en Hastings, Minnesota, y el divorcio de sus padres ocurrió en 2013.

El tiroteo ha generado conmoción por su brutalidad y ha reabierto el debate sobre acceso a armas, salud mental y radicalización en línea. Líderes locales y nacionales han condenado el ataque, mientras la comunidad católica y transgénero exigían que no se instrumentalice esta tragedia con discursos de odio.