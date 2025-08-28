Protestas planificadas para el Día del Trabajo en contra del poder excesivo de los multimillonarios

- Publicidad -

NEW HAVEN.- El lunes 1º de septiembre, activistas y miembros de la comunidad se reunirán en diversos puntos de Connecticut para participar en manifestaciones bajo el lema “Workers Over Billionaires”.

Se espera que estas concentraciones ocurran a lo largo del día, desde temprano en la mañana hasta la tarde

La iniciativa forma parte de una ola nacional de protestas impulsadas por el grupo May Day Strong, acompañadas por organizaciones locales.

En Connecticut, Northwest CT Take Action, junto a entidades pro-democracia, coordinarán varios de estos eventos

Las manifestaciones comenzarán temprano en Newtown a las 8:00 de la mañana y concluirán en East Lyme a las 4:00 de la tarde.

La protesta central tendrá lugar en Hartford, frente al Capitolio estatal en 210 Capitol Avenue, a las 12:00 del mediodía

Los organizadores enfatizan que estas protestas buscan reafirmar valores constitucionales y comunicar oposición al autoritarismo.

El evento busca revalorizar la voz popular frente al poder corporativo y concentrar la acción en torno a la justicia social.

Al instar a la ciudadanía, los grupos señalaron que “este Día del Trabajo continuaremos firmes, luchando por escuelas públicas sobre ganancias privadas, salud sobre fondos especulativos y prosperidad compartida frente a la política corporativa”.

Además, exhortarán a los participantes a usar colores patrióticos, llevar banderas estadounidenses y pancartas pro-democracia

En Torrington, la concentración se llevará a cabo en la acera del Coe Memorial Park, comenzando a las 11:00 de la mañana, según detalles de la coalición local que respalda la protesta

La campaña “Workers Over Billionaires” forma parte de una estrategia nacional coordinada por May Day Strong y aliados, que busca movilizar miles de comunidades en todo el país y convertir el Día del Trabajo en una jornada de resistencia colectiva a favor del pueblo trabajador

Los promotores sostienen que el Día del Trabajo no será sólo para barbacoas, sino un momento de “resistencia alegre” en contra del poder excesivo de los multimillonarios.

Con demandas claras como la defensa de la democracia y la justicia económica, los organizadores esperan que Connecticut se alinee con cientos de protestas similares en todo Estados Unidos.