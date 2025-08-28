ICE arresta a 7 personas en un autolavado

- Publicidad -

NEWINGTON.- Siete personas fueron detenidas por agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en un autolavado de Newington, Connecticut, la mañana del sábado pasado, según el alcalde de la Ciudad.

El alcalde Jon Trister publicó en Facebook lo ocurrido en el lavadero Optimo Car Wash de Main Street laen Newington.

La policía de Newington no participó en el operativo y fue notificada posteriormente por el ICE como cortesía, según Trister.

El Alcalde indicó que está trabajando para determinar quiénes fueron arrestados, dónde se encuentran detenidos, si sus familias han sido notificadas y si han sido acusados ​​de algún delito.

“Estamos profundamente preocupados por este incidente. En los Estados Unidos, todas las personas, independientemente de su estatus migratorio o lugar de nacimiento, tienen derecho al debido proceso y a protecciones fundamentales que no pueden ni deben ser negadas”, declaró Trister en su publicación.

“Esta es una garantía para cualquier persona en este país, otorgada por la Constitución de los Estados Unidos”, agregó el funcionario.

El senador estatal Matthew Lesser afirmó haber visto un video del incidente.

“En el video que vi que una camioneta se detuvo y bloqueó una de las entradas del lavadero de autos. Dos hombres salen corriendo a toda velocidad por el lavadero, persiguiendo a la gente. Y había otras personas que venían de diferentes direcciones y perseguían a los hombres que trabajaban allí. Era una escena caótica con gente corriendo por todas partes”, indicó el Senador.

Lesser coincidió con el Alcalde en que este arresto fue diseñado para infundir miedo.

“Ha conmocionado a toda la comunidad. No solo a los inmigrantes, sino a la comunidad en general, que agentes federales se enfoquen en las personas con familias en la zona”, comentó.

Los lavaderos de autos que pertenecen al mismo propietario que Optimo Car Wash en Newington ya han sido blanco de ataques anteriormente.

A principios de este mes, cuatro empleados fueron detenidos en el lavadero de autos East Street en New Britain.

En junio pasado, el ICE arrestó a cuatro trabajadores en un lavadero de autos en Southington.

La semana pasada, el ICE arrestó a 65 personas de Danbury, Norwalk y Stanford en lo que la agencia denominó Operation Broken Trust.

Los republicanos del Estado aplaudieron la operación, afirmando que las calles de Connecticut son más seguras.