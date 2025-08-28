El Santiago Bernabéu deslumbra con innovadoras proyecciones 3D en su fachada

- Publicidad -

MADRID– El emblemático estadio del Real Madrid continúa revolucionándose. Esta semana, se han iniciado pruebas con proyecciones tridimensionales sobre su fachada tecnológica, presentando imágenes hiperrealistas de figuras históricas del club como Zinedine Zidane, Kylian Mbappé y Alfredo Di Stéfano, emocionando a aficionados y vecinos por igual.

Inversión millonaria, avances y retos a la par

El coste total del proyecto ha alcanzado los 1.347 millones de euros, duplicando con creces las inversiones iniciales previstas en 2018, que ascendían a 575 millones. Las obras, iniciadas hace aproximadamente seis años, están en su fase final, aunque todavía quedan por completar detalles acústicos, restauraciones, zonas VIP y turísticas.

Voces críticas y desafíos pendientes

Sin embargo, no todo es luces y brillo. Las quejas por el exceso de ruido durante eventos como conciertos han generado sanciones municipales —sumando hasta 801 000 €— y la reprogramación de actuaciones como las de Lola Índigo y Aitana. Los residentes denuncian que este impacto acústico pone en riesgo su salud, lo que ha beneficiado la reubicación de algunos eventos y la implementación de nuevas medidas sonoras.

Tres grandes amenazas para la remodelación

La revista AS ha identificado tres desafíos principales que enfrenta actualmente la reforma del nuevo Bernabéu:

Sobrecostes: La inversión ha escalado hasta los 1.600 millones de euros, debido a factores como la inflación y la complejidad del hipogeo. Repercusiones por conciertos: El ruido ha derivado en multas por hasta 2,6 millones de euros y la contratación de Arup para la adaptación acústica. Obras paralizadas: La construcción de dos parkings subterráneos con capacidad para 2 000 plazas está en suspenso por razones medioambientales y falta de interés público. Aun así, siguen instalándose 10 000 luces LED en la fachada, mientras se prepara una inauguración oficial sin fecha fijada aún

Resumen del momento actual:

Tema Detalles clave Proyecciones 3D Innovación visual con figuras clásicas en fachada Costo total 1.347 millones de euros, con financiación a largo plazo Fase del proyecto En cierre: VIP, acústica, inauguración aún pendientes Impacto en el entorno Quejas por ruido, sanciones y efectos en programación Principales desafíos Sobrecosto, conflictos acústicos y parálisis en parkings