Bruce Willis sigue en deterioro y su familia toma difícil decisión

Emma Heming Willis, esposa del actor Bruce Willis, de 70 años, abrió su corazón para revelar detalles no conocidos sobre la batalla contra la demencia que enfrenta la querida estrella de Hollywood.

Durante una íntima entrevista para ABC News con la reconocida periodista Diane Sawyer, la pareja del artista compartió los retos que ella y su familia han enfrentado durante los últimos años, luego de que en marzo del 2022 recibieran el inesperado diagnóstico de demencia frontotemporal, una enfermedad degenerativa del cerebro que no tiene cura.

“Bruce está muy bien de salud en general. Es su cerebro el que le está fallando”, asegura Emma. “Está perdiendo el lenguaje y hemos tenido que adaptarnos. La forma en que nos comunicamos con él ahora es diferente”.

Durante la charla con Sawyer, la madre de dos de las cinco hijas de Bruce reveló que además de su capacidad para comunicarse, su familia también ha visto como poco a poco la enfermedad impacta su memoria y la facilidad de relacionarse con sus seres queridos.

“No necesito que él sepa que soy su esposa, que estamos casados, no necesito nada de eso. Lo único que quiero es sentir que aún tengo una conexión con él”, compartió. Emma sabe que a pesar de las limitaciones que enfrenta en este momento, para Bruce es muy importante sentir el amor incondicional de sus seres queridos. “Cuando estamos con él, se pone radiante”.

El continúo deterioro de las condiciones neurológicas del legendario actor llevaron a que su esposa tomara “una de las decisiones más difíciles” de su vida. Según lo confesó en la emotiva entrevista, ella y su esposo ya no viven bajo el mismo techo, Bruce ahora reside en una segunda casa en donde está bajo supervisión experta las 24 horas del día.

La madre de Mabel Ray y Evelyn Penn Willis, compartió en su conversación detalles de los difíciles momentos que toda la familia ha vivido junto al actor en su lucha contra la demencia. Señalando que los cambios en la personalidad del actor comenzaron a ser notorios desde mucho antes de que se descubriera su padecimiento.

“Él era alguien muy expresivo y participativo, pero se fue tornando más callado. Y cuando la familia se reunía, sólo compartía por instantes”. Desde luego, estos cambios previos al diagnóstico llegaron a tener un impacto en su relación como pareja, pues la modelo admite que sintió como Bruce se tornaba indiferente y frío. “No entendía lo que pasaba y me preguntaba: ‘¿cómo puedo seguir con un matrimonio que ya no es lo que solía ser?’”.