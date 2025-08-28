Agentes enmascarados en pasillos de los juzgados en NY causa miedo entre comunidad inmigrante

- Publicidad -

NUEVA YORK.- Asistir a una audiencia en el tribunal de inmigración de Nueva York se ha transformado en una ruleta rusa para muchos inmigrantes.

Entre la incertidumbre de continuar su proceso o enfrentar la deportación, la presencia intimidante de agentes encapuchados en los pasillos genera temor y ansiedad.

Agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, con rostros cubiertos y armados, flanquean los corredores por donde los inmigrantes entran y salen de las audiencias. Hasta hace poco se enfocaban en individuos sin abogado, pero en las últimas semanas han comenzado a separar familias, aumentando la tensión.

Una mujer inmigrante venezolana, bajo anonimato como “María”, expresó que siente “miedo, angustia, temor porque uno no sabe lo que va a pasar”. Para ella y sus hijos, viajar desde tan lejos solo para enfrentar una posible detención inmediata es devastador.

Imágenes captadas por varios medios de comunicación muestran pasillos nerviosos en tribunales de inmigración de Nueva York, donde agentes enmascarados esperan y realizan detenciones.

Una madre inmigrante fue detenida ante sus hijos; en otra corte, un niño observaba impotente cómo arrestaban a su padre.

Voluntarios actúan como observadores judiciales para acompañar a los inmigrantes a las cortes. Su labor, según describe The Marshall Project, implica acompañarlos sin interferir, pese a “testimoniar una crueldad indescriptible” que meten miedo incluso al más consciente, señalaron los defensores.

La historia de Mercedes, una joven madre ecuatoriana que acudía con sus hijas al tribunal, reflejaba la tensión emocional: mientras esperaba su audiencia, los agentes miraban desde los pasillos, intimidantes e implacables. Aunque no fue detenida, su experiencia marca un ambiente cargado de inseguridad.

Bajo la administración del presidente Donald Trump, el uso de agentes con rostro cubierto se ha normalizado como una estrategia oficial, supuestamente para proteger su seguridad.

Sin embargo, demócratas y defensores de derechos civiles lo han denunciado como parte de una táctica autoritaria que genera miedo y dificulta la rendición de cuentas.

El anonimato de agentes federales también ha abierto la puerta a suplantaciones. Individuos que se hacen pasar por agentes de inmigración, fuertemente armados o enmascarados, han cometido robos, secuestros y agresiones, aprovechando el miedo que ya existe en comunidades vulnerables.

La presencia de agentes encapuchados dentro de los tribunales y los pasillos ha tenido un “efecto disuasorio” palpable: muchos migrantes han dejado de acudir a sus audiencias, lo que ha incrementado las órdenes de deportación en ausencia, complicando el acceso a la justicia.

Los activistas pro inmigrantes señalaron que lo que debería ser un espacio para buscar protección y respeto legal se ha convertido, para muchos inmigrantes, en un terreno hostil y lleno de peligro.

La justicia está siendo subyugada por el peso del temor, mientras los pasillos del tribunal se llenan de sombras encapuchadas, finalizaron los defensores.