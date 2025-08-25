“El Mayo” Zambada se declara culpable por dos cargos de narcotráfico en EEUU

- Publicidad -

Ismael “El Mayo” Zambada, histórico líder del narcotráfico en México, se declaró culpable ante un tribunal federal de Nueva York por haber creado y dirigido el Cártel de Sinaloa.

Ismael “El Mayo” Zambada, histórico líder del narcotráfico en México, se declaró culpable ante un tribunal federal de Nueva York por haber creado y dirigido el Cártel de Sinaloa.

“Durante 50 años he dirigido una gran red criminal… Desde el principio y hasta el momento de mi captura he pagado sobornos a policías, militares y políticos en México”, declaró el capo sinaloense.

El Mayo relata medio siglo de crimen organizado

De acuerdo con el periodista especializado Keegan Hamilton, Zambada apareció en la corte vestido con un uniforme azul de prisión y un overol naranja debajo.

“Caminaba cojeando, llevaba el cabello canoso peinado hacia atrás y una barba bien recortada”, mencionó el reportero. Durante la audiencia, Zambada dijo tener 75 años y relató que su último año de escuela fue sexto grado en Sinaloa.

En el tribunal, el capo explicó sus crímenes con sus propias palabras. “Empecé a involucrarme con drogas ilegales en 1969, cuando tenía 19 años”, afirmó, recordando que sus inicios fueron traficando marihuana.

“Después vendí otras drogas, especialmente cocaína”, recordó.

Sobre la organización que dirigió, señaló: “La organización que dirigí promovió la corrupción en mi país pagando a policías, comandantes militares y políticos que nos permitieron operar con libertad. Esto se remonta a mis inicios, cuando era joven y comenzó, y continuó durante todos esos años”.

Zambada estimó que traficó 1.5 millones de kilos de cocaína durante su carrera, “la mayor parte de la cual fue a Estados Unidos”, y aseguró: “Creé una red criminal que yo dirigí, llamada el Cártel de Sinaloa”.

Por otra parte, el periodista Arturo Ángel reportó que, en una sala de audiencias repleta de fiscales, agentes de la DEA, alguaciles y medios de comunicación, Zambada renunció a todos sus derechos de juicio y apelación.

Frente al juez Brian Cogan, dijo que lo hizo porque “llegó el momento de reconocer medio siglo de actividad criminal”.

El líder del Cártel de Sinaloa cerró su intervención disculpándose por el costo humano de la violencia que ordenó a lo largo de los años.

“Asumo la responsabilidad de todo y pido disculpas a todos los afectados por mis acciones”, concluyó.