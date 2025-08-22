- Publicidad -

Según informes, Lil Nas X fue arrestado por presunta agresión a un oficial de policía.

Se dice que la estrella del rap de 26 años fue arrestada después de que los agentes de policía respondieron a llamadas de que el músico estaba desnudo en la calle de Los Ángeles en las primeras horas del jueves.

Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó a la revista PEOPLE que se informó que un hombre estaba “desnudo en la calle” en Ventura Boulevard poco antes de las 6 a.m.

El portavoz añadió que el sospechoso fue posteriormente fichado por agresión a un agente del orden público. Fue trasladado al hospital para recibir tratamiento. Posteriormente, será acusado y procesado.

El Departamento de Policía de Los Ángeles se ha negado hasta el momento a confirmar la identidad del sospechoso. Sin embargo, TMZ ha informado que se trata de Little Nas X, e incluso ha publicado fotos de la estrella musical caminando por Ventura Boulevard en ropa interior y botas. TMZ señaló que las fotos de la estrella, que encabeza las listas de éxitos, fueron tomadas alrededor de las 4 de la madrugada.

Mientras tanto, Nas afirmó a principios de este año que la fama lo había hecho más espiritual.

El rapero también admitió que su perspectiva del mundo ha cambiado en los últimos tiempos.

Durante una entrevista la revista Paper, señaló: “Hacerme famoso me puso más en contacto con la espiritualidad. Por lo general, para otras personas ocurre al revés, pero a mí me hizo sentir más cerca de todo lo que me rodea y de las sincronicidades de la vida. Hubo un montón de cosas que pensé que eran ‘mágicas maravillas’ durante toda mi vida, siendo un joven muy escéptico mientras crecía, pero luego pensé: Vale, esto tiene sentido. Lo entiendo. Pero además de eso, después de encontrar ese lado espiritual, di un giro de 180 grados en cuanto a pensar que necesito sanar el mundo todo el tiempo y volver a mí mismo. Tienes que tener ese equilibrio. Algo así como: ‘Bueno, necesito concentrarme en mí en este momento. Necesito hacer mis cosas’. Obviamente no me encuentro bien, aunque no quiera admitirlo. Y la única manera de volver a la vida es si primero puedo trabajar conmigo mismo. Ahora estoy volviendo al mundo de puntillas”.