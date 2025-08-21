Stamford y Norwalk alzan la voz contra los arrestos de ICE

- Publicidad -

NORWALK.- Familias y defensores de los inmigrantes, de Stamford, Norwalk y alrededores se congregaron frente al Tribunal Superior de Stamford y frente a la estación de policía de Norwalk para protestar contra recientes arrestos realizados por agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

La convocatoria fue organizada por el grupo Stamford Norwalk United with Immigrants (SNUI), en respuesta a lo que describieron como acciones agresivas e injustas de deportación dentro del tribunal.

Testigos reportaron que, el lunes anterior, dos hombres inmigrantes fueron detenidos por el ICE en el juzgado de Stamford sin que se les mostraran órdenes judiciales, mientras estaban en el lugar para trámites relacionados con un robo armado del que habían sido víctimas.

Mike Tejpal, que presenció los arrestos, describió la escena como si fuera una “tormenta”, al expresar que varias personas vestidas con chalecos tácticos y mascarillas irrumpieron en el tribunal, desatando temor entre la comunidad.

Marcella Branca, voluntaria de SNUI, relató sentirse paralizada al presenciar el arresto y describió la experiencia como una “abominación”. Otro testigo narró cómo el detenido lloraba y estaba confundido.

Simultáneamente, autoridades de Norwalk expresaron su preocupación por la presencia no autorizada del ICE en instalaciones municipales.

El alcalde Harry Rilling y el jefe de policía de Norwalk, Jim Walsh, anunciaron que se prohibirá el acceso no coordinado del ICE a la comisaría y que se buscarán caminos legales para fortalecer la protección de la comunidad contra esta interferencia.

El representante estatal Matthew Blumenthal subrayó que los tribunales deben ser refugios de justicia, no escenarios de miedo. Invitó a explorar medidas para limitar el acceso de agentes federales en edificios judiciales, lo que podría implicar la intervención del poder judicial o del propio gobernador.

Organizaciones como VisaVerge reportaron un aumento del 125% en arrestos del ICE en Connecticut en lo que va del año, es decir, 247 detenciones hasta junio de 2025, frente a 110 en el mismo periodo del año anterior. Este aumento genera alarma sobre el impacto social en comunidades inmigrantes.

Activistas y legisladores alertaron sobre el clima de inseguridad generado. Muchas personas ya evitan acudir a los juzgados o espacios públicos por temor a ser detenidas, lo cual pone en riesgo el acceso a la justicia y debilita la confianza ciudadana.

Los organizadores del rally hicieron un llamado a medidas como políticas santuario más fuertes, transparencia en operaciones del ICE y financiamiento para defensores legales que asistan a personas en riesgo.

El espíritu del evento fue de resistencia pacífica y solidaridad. Grupos comunitarios, líderes legales y residentes exigieron respeto, dignidad y que se reconozca la vulnerabilidad de quienes, muchas veces, solo buscan justicia y seguridad.

De acuerdo con los defensores, esta movilización en Stamford y Norwalk es más que una protesta, ya que simboliza el rechazo colectivo a una aplicación de la ley percibida como excesiva y desprotegida.

Las comunidades locales exigieron que las personas puedan acudir a las cortes sin sentir que se convierten en blanco de arrestos arbitrarios.