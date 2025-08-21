Propietarios negligentes en New Haven enfrentarán multas de hasta $1,000 diarios

- Publicidad -

NEW HAVEN.- La ciudad de New Haven promulgó el viernes pasado una nueva ley que busca fortalecer su capacidad para regular a propietarios negligentes que permiten el deterioro de sus propiedades.

Con esta medida, las multas municipales aumentarán hasta $1,000 diarios, en comparación con los cien dólares que se cobraban anteriormente.

La nueva ordenanza fue firmada por el alcalde Justin Elicker, quien destacó la importancia de esta herramienta para garantizar viviendas dignas.

“Cuando tenemos algunos propietarios que no contestan las llamadas significa que no trabajan para limpiar su propiedad, y en esa situación vamos a ponerles una multa”, afirmó.

Desde enero, la Ciudad ha emitido 452 infracciones a propietarios, de las cuales 64 han resultado en citaciones civiles por incumplimiento.

Una de las propiedades afectadas se encuentra en el vecindario Dwight, sobre la Chapel Street. Esta ha acumulado multas desde mayo de 2024. Según Liam Brennan, director ejecutivo de la Iniciativa de Ciudades Habitables, “ya ha pasado un año y hemos cobrado 45 mil dólares, esta casa tiene un valor de 400 mil dólares”.

Brennan agregó que “estos dueños que no están invirtiendo en la Ciudad, no están invirtiendo en los barrios y están abandonando sus edificios y abandonando a la gente que vive acá”.

La situación preocupa a los vecinos como Gerardo River quien comentó que “yo siempre veo gente ahí durmiendo, consumiendo droga y haciendo cosas malas”.

La propiedad está ubicada junto a una escuela y un parque público, lo que agrava su impacto en la comunidad.

La nueva ley también modifica el proceso de notificación. Ahora la Ciudad podrá enviar citaciones por correo de primera clase, eliminando el requisito anterior de usar correo certificado con firma del propietario.