EVENTOS COMUNITARIOS

Café con la Alcaldesa

La alcaldesa de New Rochelle, Yadira Ramos-Herbert, anima a las personas de New Rochelle a una serie de reuniones informales bajo el nombre de “Café con la Alcaldesa”.

La primera de estas citas tendrá lugar el próximo sábado 23 de agosto, de 10:00 a 11:00 de la mañana, en la escalera frontal de la del New Rochelle City Hall, en 515 North Avenue, New Rochelle.

De acuerdo con los promotores, el evento ofrece una oportunidad única para que las personas se conecten directamente con la Alcaldesa, compartan sus ideas y hagan preguntas en un ambiente relajado y cercano.

La iniciativa busca fomentar la comunicación abierta entre el liderazgo municipal y la comunidad.

Para mayor información, pueden llamar al 914-654-2000.

Cuentos al aire libre para familias en Latham Park

La Biblioteca Pública Ferguson de Stamford anima a las familias a asistir al evento “Outdoor Family Storytime” que se llevará a cabo el martes 26 de agosto, en el Latham Park de Stamford, de 10:30 a 11:00 de la mañana. De acuerdo con los promotores, este programa, diseñado para niños de 18 meses a 4 años acompañados por sus cuidadores, promete una mañana de historias y diversión.

Los asistentes solo necesitan llevar una manta o sillas de jardín para disfrutar cómodamente de la lectura en este popular espacio al aire libre, ubicado entre las calles Bedford, Forest y Prospect.

La iniciativa forma parte del Summer Learning Club para niños y adolescentes y es posible gracias al patrocinio de la organización Friends of The Ferguson Library.

Los padres o cuidadores deben acompañar a los niños durante toda la actividad.

Para mayor información, pueden llamar al 203-351-8242.

Consulado móvil de México

El Consulado General de México en Nueva York anunció que ofrecerá servicios consulares en Mount Kisco, en Westchester, del martes 26 al viernes 29 de agosto.

Durante estas jornadas se podrán tramitar pasaportes, matrículas consulares, credenciales para votar y doble ciudadanía en las instalaciones del centro comunitario Neighbors Link, en 350 Lexington Avenue, Mount Kisco.

La atención al público será de 9:00 de la mañana a 1:30 de la tarde, previa cita gratuita llamando al 1-424-309-0009, o a través de la web https://citas.sre.gob.mx.

Para mayor información pueden visitar la web https://consulmex.sre.gob.mx/NuevaYork.

Curso de ciudadanía

El centro comunitario Neighbors Link, en colaboración con la Oficina para Nuevos Americanos del estado de Nueva York, anunció el inicio de las clases gratuitas de ciudadanía, dirigidas a personas que se estén preparando para el examen de naturalización.

Las sesiones incluirán educación cívica y clases de historia estadounidense, y se llevarán a cabo del martes 9 de septiembre al martes 14 de octubre en la sede de Neighbors Link, ubicada en 23-25 Spring Street, Ossining, en Westchester.

Las clases se dictarán dos veces por semana, los días martes y jueves, en horario de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

Los animaron a los interesados a inscribirse enviando un correo electrónico a dcostantino@neighborslink.org.

Para mayor información pueden llamar al 914-666-3410.

Taller de seguridad en el trabajo

El centro comunitario Building One Community (B1C) abrió las inscripciones para el curso OSHA-30 en español para la construcción, que se dictará los días sábado 27 y domingo 28 de septiembre y sábado 4 y domingo 5 de octubre en su sede ubicada en 417 Shippan Avenue, Stamford.

De acuerdo con los promotores, el programa consta de cuatro sesiones presenciales y busca capacitar a trabajadores, supervisores y encargados de seguridad en la prevención de riesgos laborales, abordando los principales peligros de salud y seguridad en el sector de la construcción.

Al completar la formación, los participantes recibirán la tarjeta OSHA 30, válida en todo el país y entregada entre dos y tres semanas después del curso.

Durante las 30 horas de instrucción, se cubrirán temas clave como normas de OSHA, protección contra incendios, excavaciones, andamios, seguridad eléctrica, materiales peligrosos, equipos de protección personal y prevención de caídas, entre otros. Esta certificación es reconocida como un estándar esencial en la industria, reforzando el compromiso con la seguridad y el bienestar en el lugar de trabajo.

Para inscribirse pueden ingresar a la web https://b1c.org/employ/skills-development-classes/.

Para mayor información pueden llamar al 203-674-8585.