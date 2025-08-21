Barcelona recurre a camisetas del pasado por conflictos de colores y normativas

- Publicidad -

BARCELONA.- El FC Barcelona presentó recientemente sus nuevas equipaciones para la temporada 2025–26. Sin embargo, en su partido inaugural ante el Mallorca, el equipo tuvo que vestir el uniforme alternativo lime-green de la campaña anterior, porque sus nuevas camisetas —tanto la local como la visitante— se consideraron demasiado similares a la indumentaria del equipo rival.

La razón de fondo radica en el sistema obligatorio de La Liga denominado “Kit Selector”, que evalúa las combinaciones cromáticas para evitar solapamientos que puedan dificultar la identificación de los jugadores por parte de los árbitros o espectadores. Las tres nuevas equipaciones del Barça no fueron aprobadas para el partido frente al Mallorca debido a este solapamiento.

La situación se repitió este fin de semana: Barcelona visitó al Levante y volvió a tener que utilizar el uniforme de la temporada anterior, ya que nuevamente ninguna de sus nuevas equipaciones logró obtener luz verde en el proceso regulatorio de La Liga.

Ante esta complicación, el club podría tener que esperar hasta el duelo ante el Rayo Vallecano, previsto para finales de mes, para finalmente poder lucir alguna de las nuevas equipaciones en un partido oficial de La Liga.

Aunque las nuevas equipaciones ya están disponibles para la venta, en tiendas físicas o en línea (por ejemplo, algunas variantes del tercer uniforme ya aparecen en tiendas Nike), todavía no han sido vistas en acción en partidos oficiales por estas restricciones regulatorias.

A pesar de este “caos” sobre el césped, las camisetas del Barça continúan siendo un éxito comercial. La más vendida ha sido la nueva camiseta número 10 de Lamine Yamal, que ya está generando cifras récord en ingresos tras el cambio de número del joven talento.

El entramado de normativas, combinaciones de colores y la gestión del kit selector reflejan una tensión entre creatividad de diseño e imposiciones de competencia. Además, demuestra que el proceso regulatorio de La Liga tiene el último voto sobre qué equipaciones son viables en cada jornada, independientemente de los deseos del club.

Con el arranque de La Liga marcado por la repetición del uniforme del año pasado, Barcelona espera que en el próximo encuentro ante Rayo Vallecano se active el estreno de una nueva equipación. Mientras tanto, aficionados y analistas permanecen atentos a la evolución del “kit-selector” y a cuándo podrán ver al Barça luciendo oficialmente su nueva imagen en el campo.