Autorizan fin de TPS a Honduras, Nicaragua y Nepal

- Publicidad -

WASHINGTON DC.- Una corte de apelaciones del Noveno Circuito autorizó el miércoles 20 de agosto de 2025 que la administración del presidente Trump proceda a cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para hondureños y nicaragüenses, a pesar de una decisión judicial anterior que lo había detenido.

La medida afecta aproximadamente a 72 000 hondureños y 4 000 nicaragüenses, quienes desde 1999 han vivido y trabajado legalmente en EE.UU. gracias a esta protección temporal.

Aunque anteriormente una jueza federal —Trina L. Thompson— había extendido el TPS mientras el caso se resolvía, sus medidas han sido suspendidas por el fallo de apelación, dejando sin efecto la protección que vencía el 8 de septiembre de 2025.

Esto significa que esas personas quedan expuestas a un riesgo inmediato de deportación y pérdida de autorización para trabajar, a menos que existan otras vías legales o intervenciones judiciales futuras.

Expertos y activistas llaman a la calma y recomiendan que los beneficiarios del TPS busquen asesoría legal especializada, preferentemente con abogados con experiencia y reconocidos por la Barra de Abogados, para evitar fraude o representaciones indebidas.

En caso de no contar con los recursos para contratar un abogado, agregan que pueden acudir a organizaciones sin fines de lucro que ofrecen orientación legal a bajo costo.

Elena Uribe —abogada especializada— sugiere revisar detalladamente el expediente migratorio: si existe una orden de deportación previa o una salida voluntaria convertida en orden podría activarse al perder el TPS.

Asimismo, el abogado Alex Gálvez advierte que quienes tengan una orden de deportación vigente no tendrán derecho a fianza ni acceso a audiencia ante un juez, lo que acelera su posible expulsión.

Otra recomendación clave es explorar otras opciones migratorias, como ajustes de estatus a través de familiares ciudadanos, visas U y T (para víctimas de crimen o trata de personas), VAWA, o solicitudes de asilo político, según corresponda.

En el plano nacional, la Alianza TPS lidera una acción legal para revertir la decisión del gobierno. El futuro del caso aún puede prolongarse hasta llegar a la Corte Suprema de EE.UU.

El viceministro hondureño Gerardo Torres calificó el fallo como “desafortunado” pero afirmó que el gobierno sigue trabajando para “ganar tiempo” y explorar vías legales que permitan a estas personas permanecer en EE.UU.

En contraste, defensores de derechos humanos, como organizaciones de jornaleros y la ACLU, critican la decisión por ignorar las décadas de residencia legal, contribuciones económicas y la presencia de hijos ciudadanos estadounidenses entre los beneficiarios.

En el ámbito judicial, algunos creen que el caso continuará en tribunales inferiores hasta noviembre, cuando se espera una nueva audiencia, lo que podría alargar temporalmente la protección, aunque sin garantías.

Mientras esto ocurre, especialistas advierten que la reactivación masiva de casos judiciales de inmigración y cambios en políticas federales (como en Houston) agravan aún más la incertidumbre para esta población.

El fin del TPS para hondureños y nicaragüenses es un golpe contundente a miles de familias establecidas en EE.UU. desde hace décadas. La ruta recomendada: actuar con rapidez, buscar asesoría legal confiable, evaluar alternativas migratorias y mantenerse informados sobre futuras decisiones judiciales.

ASPECTOS CLAVES Y CONSEJOS

Qué pasó (en breve)

El Noveno Circuito permitió que el gobierno termine el TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal. Para Nepal el vencimiento fue a inicios de agosto; para hondureños y nicaragüenses el fin está programado para el 8 de septiembre de 2025 (salvo nuevos cambios en tribunales). AP NewsUnivisionLA NACION

Qué hacer hoy (pasos inmediatos)

Consulta legal confiable, ya: agenda una cita con un abogado de inmigración o con una organización acreditada (evita “notarios”). Esta es la recomendación #1 que comparten expertos y activistas. Los Angeles Times Revisa tu historial migratorio: verifica si tienes órdenes previas de deportación/salida voluntaria o procesos abiertos; podrían reactivarse al caer el TPS. Los Angeles Times No te expongas a fraude: usa directorios oficiales (abajo) para localizar ayuda pro bono o a bajo costo. Departamento de JusticiaImmigration Advocates Network Empleo e I-9: al vencer tu EAD de TPS, tu empleador no podrá seguir usando ese documento para I-9. Habla con tu abogado sobre alternativas legales (si calificas a otro estatus/EAD). (Orientación general; la estrategia depende de tu caso). AP News

Opciones migratorias que vale explorar con un abogado

Ajuste por familia (cónyuge/padre/madre/hijo ciudadano o residente), incluidas vías como perdones o parole in place cuando aplica. (La elegibilidad es muy específica.)

Visas U o T (víctimas de crimen o trata).

VAWA (violencia doméstica contra ciertos familiares de ciudadanos o residentes).

Asilo/withholding/CAT si temes persecución; consulta por excepciones a plazos.

Cancelación de deportación ante juez (si te ponen en proceso y cumples 10 años, buen carácter y perjuicio excepcional a familiar calificado).

Estas rutas son estándar en la defensa migratoria; una consulta formal es clave para confirmar si aplican en tu caso. (Para orientación y actualizaciones, revisa recursos comunitarios como la National TPS Alliance y ACLU.) nationaltpsalliance.orgACLU of Southern California

Fechas y el “calendario judicial”

Nepal : pérdida de TPS a inicios de agosto de 2025 (varias notas sitúan el 5–6 de agosto).

Honduras & Nicaragua : fecha señalada 8 de septiembre de 2025 para fin de TPS/EAD, mientras siguen litigios y posibles apelaciones.

Organizaciones y medios anticipan que el caso podría escalar y tener más rondas en tribunales; no hay garantías. Mantente atento a nuevas órdenes. AP NewsLA NACIONEl País

Documentos que conviene reunir

Identificaciones, pasaporte, pruebas de presencia continua en EE. UU., evidencia de vínculos familiares, registros policiales (si hay), talones de pago e impuestos. Esto acelera evaluaciones para alternativas como ajuste, U/T, VAWA o defensa ante un juez. (Consejo práctico conforme a pautas de servicios legales.) Immigration Advocates Network

Viajes y seguridad personal

Evita viajes internacionales y, si puedes, evita cruces por puntos con control migratorio dentro del país hasta tener asesoría. Si tienes Advance Parole, consulta si sigue siendo utilizable tras el fin del TPS. (Depende de tu situación concreta.) AP News

Dónde encontrar ayuda (gratuita o bajo costo)

Lista oficial de Pro Bono (EOIR, DoJ) : directorio de organizaciones y abogados que ofrecen ayuda gratuita ante cortes de inmigración. Departamento de Justicia

Immigration Advocates Network : buscador nacional de ONGs con servicios gratuitos o de bajo costo por estado/condado. Immigration Advocates Network

AILA – Buscador de abogados (y lista “low bono” por solicitud): red de abogados de inmigración con filtros por idioma y tipo de caso. ailalawyer.com+1Aila

CARECE*N / organizaciones comunitarias: en ciudades como Los Ángeles están realizando clínicas y orientación (ver cobertura de prensa). Los Angeles Times

Señales de alerta (fraude)

Desconfía de quien prometa “arreglar papeles rápido” o “nueva ley” a cambio de dinero. Verifica acreditación y firma contrato por escrito. Usa siempre directorios oficiales. Departamento de JusticiaImmigration Advocates Network

Mantente informado

Sigue medios y comunicados oficiales sobre el litigio y cualquier extensión automática o orden de la corte que cambie fechas. (AP, Telemundo/Univision, DHS y organizaciones civiles están publicando actualizaciones constantes.) AP NewsTELEMUNDO.comUnivisionU.S. Department of Homeland Security