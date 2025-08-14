Un supermercado con una roca de 10,000 años entre sus góndolas

- Publicidad -

En la localidad de Haabneeme, en Estonia, un supermercado se volvió famoso por tener una enorme roca en el medio del centro comercial. El Viimsi Shopping Center se construyó alrededor de un bloque errático de seis metros de alto y 22 de circunferencia, descubierto durante la excavación del terreno en septiembre de 2014.

El hallazgo ocurrió cuando los trabajadores que iniciaban la obra encontraron la piedra mientras cavaban los cimientos. En un principio, los desarrolladores intentaron volarla para continuar con la construcción. Sin embargo, la comunidad local se opuso con firmeza y logró que el bloque fuera reconocido como formación glacial protegida.

Estas rocas erráticas fueron arrastradas por glaciares desde otras regiones y depositadas en nuevos lugares al retirarse el hielo. Se distinguen por su composición distinta a la del suelo local y sirven como testimonio geológico de las eras de hielo. En este caso, se estima que la roca llegó a Haabneeme hace unos 10,000 años.

La empresa constructora ya había invertido una suma considerable en el predio, por lo que no pudo cambiar de ubicación. En su lugar, rediseñó el proyecto para incorporar el monolito como parte del recorrido comercial. Con el tiempo, el enorme bloque pasó de ser un obstáculo a convertirse en un atractivo local.

Hoy, la piedra forma parte del paisaje interior del supermercado. El centro comercial incluso encontró formas de integrarla visualmente, usándola como base para obras de arte y actividades culturales.