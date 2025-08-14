Trump solicita permiso para usar perfiles raciales en detenciones

- Publicidad -

WASHINGTON DC.- La Administración del presidente Donald Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional y del Fiscal General, presentó ante la Corte Suprema de los Estados Unidos una petición de emergencia para revertir una orden judicial que prohíbe a ICE detener personas en el Distrito Central de California basándose en:

Color de piel o apariencia étnica

Hablar español o tener acento

Estar en ciertos lugares (paradas de autobús, lavados de autos, Home Depots…)

Tener ocupaciones específicas (construcción, jardinería, trabajo eventual, etc.)

El argumento oficial es que estos factores pueden, por sí mismos o en combinación, aumentar la probabilidad de que una persona esté indocumentada, aportando “sospecha razonable” legal.

Antecedentes recientes

En julio, la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong impuso una moratoria temporal en el Distrito Central de California (L.A. y condados vecinos), argumentando que esas detenciones eran inconstitucionales, violando la Cuarta Enmienda al basarse en factores demográficos y no en comportamiento.

El Noveno Circuito confirmó esta prohibición, reforzando la suspensión.

ICE había detenido incluso a ciudadanos estadounidenses, lo que propició la demanda por detenciones indiscriminadas.

Qué implica la petición ante el Supremo

Trump solicita un stay (suspensión) urgente de la orden de Frimpong mientras se tramita el caso, para reactivar las redadas en el Área de Los Ángeles.

Se alega que esas restricciones obstaculizan las funciones federales en una región con alto número de inmigrantes en situación irregular.

Impacto y reacciones

Grupos como ACLU, UnidosUS y defensores de derechos civiles califican la solicitud como una forma de profiling racial sistemático, denunciando que incluso se han registrado casos de detención de ciudadanos por estos motivos.

Líderes locales, como la alcaldesa Karen Bass (L.A.), han alertado sobre las tácticas agresivas de ICE —incluso con presencia militar— y la falta de debido proceso para personas apresadas en centros comerciales, lavados de autos o calles.

Se teme que la decisión del Supremo pueda marcar un precedente histórico, permitiendo detener a personas únicamente por características demográficas.

¿Qué sigue?

La Corte Suprema ya solicitó respuesta de los demandantes (activistas y abogados) esta semana.

Oral arguments o audiencias podrían programarse pronto, aunque en casos de stay se decide con prontitud.

Si el Supremo levanta la moratoria, los operativos podrían reanudar de inmediato en el sur de California.

En síntesis

¿Qué se busca? Reactivar detenciones basadas en raza, idioma, lugar o trabajo.

¿Dónde aplica? Distrito Central de California (Gran Los Ángeles).

¿Quién lo defiende? Administración Trump, DHS, ICE.

¿Quién lo rechaza? ACLU, UnidosUS, autoridades locales, comunidad latina.

¿Qué está en juego? Cuarta Enmienda, derechos civiles, futuro de redadas masivas.