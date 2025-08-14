Once estaciones de trenes en CT recibirán cientos de millones de dólares en mejoras

- Publicidad -

STAMFORD.- Seis estaciones de tren a lo largo de la línea Waterbury de Metro-North, que abarca 28.5 millas, compartirán una inversión de 140 millones de dólares para importantes renovaciones y mejoras.

Los trabajos incluyen la modernización de la infraestructura y la adaptación a la Americans with Disabilities Act (ADA), garantizando mayor accesibilidad.

Además, varias estaciones en el condado de Fairfield también serán renovadas, con el propósito de que las áreas circundantes se transformen en centros de transporte integrados.

En ciudades como Stamford, el plan estatal contempla el desarrollo de edificios cercanos que incluyan comercios, viviendas y estacionamientos, con el fin de dinamizar la zona.

Aunque la inversión total es millonaria, el Departamento de Transporte de Connecticut (DOT) prevé que alrededor del 80% de los costos sea cubierto mediante subvenciones federales en la mayoría de los casos.

Esta financiación permitirá que los proyectos avancen sin una carga financiera excesiva para el Estado.

Uno de los proyectos más ambiciosos es el del Centro de Transporte de Stamford. Tras la construcción de un nuevo estacionamiento, que reemplazó al antiguo, demolido por problemas de seguridad, las renovaciones de la estación en sí siguen en fase de planificación.

El Departamento de Transporte busca incorporar paneles solares, infraestructura para vehículos eléctricos, mejoras energéticas y un área de preparación para emergencias.

Además, se estudia incluir viviendas y comercios, así como mejorar la conectividad peatonal y ciclista. Aunque aún no hay un presupuesto definitivo, expertos estiman que el costo podría superar los 200 millones de dólares.

En New Haven, el gobierno estatal tiene en marcha un plan para desarrollar una comunidad de uso mixto orientada al transporte en la Union Station, que sirve a trenes de Amtrak y Metro-North.

Con una inversión de 316.1 millones de dólares, el proyecto contempla un edificio de apartamentos, espacios comerciales, áreas residenciales comunes y 294 plazas de estacionamiento junto a la estación.

El proyecto de la Union Station se dividirá en dos fases: la primera comenzará a finales de 2026 y finalizará a principios de 2028; la segunda arrancará en agosto de 2029 y concluirá en noviembre de 2031. Paralelamente, se diseña un nuevo estacionamiento en el área oeste de la estación, que sumará entre 400 y 600 plazas adicionales, sin afectar el actual estacionamiento con capacidad para casi 900 vehículos.

En Darien, un proyecto de renovación valorado inicialmente en 34 millones de dólares ha enfrentado múltiples retrasos. Ahora se prevé su finalización en marzo de 2026, con un costo que podría alcanzar los 40 millones.

Las mejoras incluyen plataformas con calefacción eléctrica, nuevos ascensores y la sustitución de las plataformas existentes. También se instalarán cuatro refugios de vidrio para proteger a los pasajeros de las inclemencias del tiempo.

En East Norwalk, las obras ya han comenzado como parte de un plan de renovación de cuatro años. Las mejoras contemplan la ampliación de plataformas, accesibilidad basadas en la ley ADA, nuevos techos sobre las áreas de espera, mejoras en el estacionamiento y un carril exclusivo para dejar y recoger pasajeros. Este proyecto está incluido en el WALK Bridge Program, valorado en 1,000 millones de dólares.

Durante la renovación de East Norwalk, se planificaron cuatro cierres temporales de tres semanas cada uno, durante los cuales se ofreció un servicio de transporte alternativo hacia South Norwalk. Estas medidas buscan minimizar el impacto para los viajeros mientras se moderniza la estación.

Con estas inversiones, Connecticut apuesta por un transporte ferroviario más accesible, moderno y eficiente. La combinación de mejoras en infraestructura, integración urbana y sostenibilidad apunta a transformar la experiencia de los usuarios y a revitalizar las comunidades en torno a las estaciones.

Las estaciones de trenes que serán o están siendo renovadas son: Waterbury, Beacon Fall, Naugatuck, Seymour, Ansonia, Derby-Shelton, Darien, East Norwalk, Greenwich, Centro de Transporte de Stamford y New Haven Union Station.