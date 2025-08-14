EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Almuerzos de verano gratuitos para niños y jóvenes

La Biblioteca Pública de White Plains anunció que proporcionará almuerzos gratuitos a jóvenes de hasta 18 años como parte de su programa de comidas de verano.

La iniciativa busca asegurar que los niños y adolescentes de la comunidad tengan acceso a una comida nutritiva durante la temporada.

El programa se llevará a cabo el viernes 15 de agosto, de 11:30 de la mañana a 1:00 de la tarde, y se servirá en la Galería del Museo de la Biblioteca, en 100 de Martine Avenue, White Plains.

Las comidas se distribuirán por orden de llegada, hasta agotar existencias, y es requisito que sean consumidas dentro de la Galería del Museo.

Para mayor información sobre el programa, pueden llamar al 914-422-1400 o enviar un correo electrónico a librarian@whiteplainslibrary.org.

Celebración del bicentenario de Bolivia

La comunidad se prepara para celebrar el Bicentenario de Bolivia con un evento especial organizado por el programa Personas Empoderando Personas (PEP), con el patrocinio del Instituto de Entrenamiento de Padres líderes (PLTI) de Stamford.

La celebración, titulada “Raising of Our Flag” (Izada de Nuestra Bandera), tendrá lugar el domingo 17 de agosto, a las 11:00 de la mañana, en el Centro de Gobierno de Stamford, en 888 Washington Boulevard.

De acuerdo con los organizadores, ese día conmemorará el Día Nacional de Bolivia y anima a la comunidad a unirse en una jornada llena de música, bailes, comida y más, en un ambiente festivo y familiar.

Esta iniciativa, con el apoyo de UCONN College of Agriculture, Health and Natural Resources, busca promover el empoderamiento de las personas y fortalecer la comunidad.

Según los promotores, la izada de la bandera de Bolivia simboliza no solo el orgullo de la comunidad boliviana en la región, sino también una oportunidad para compartir su rica cultura con todos los residentes de Stamford.

Programa de preparación para entrevistas de trabajo

El centro comunitario Neighbors Link de Westchester anunció un nuevo programa diseñado para ayudar a la comunidad a prepararse para entrevistas de trabajo en inglés.

El programa, que tendrá lugar los martes 19 y 26 de agosto, busca capacitar a los participantes con un nivel de inglés intermedio o superior. Durante las sesiones, los asistentes podrán practicar sus respuestas, recibir retroalimentación inmediata y obtener consejos útiles para fortalecer su confianza.

La iniciativa se llevará a cabo de 6:00 de la tarde a 7:00 de la noche de forma virtual a través de la plataforma Zoom.

Los interesados en participar pueden registrarse ingresando a la web https://short-link.me/16A-f.

Además, tienen la opción de enviar un mensaje de texto con la palabra “Interview” (entrevista) al 914-918-5525.

Nuevo apoyo para familias de B1C en Yearwood Center

Building One Community (B1C), un centro comunitario que ayuda a los inmigrantes, ha establecido un nuevo punto de atención en el Yerwood Center de Stamford, para acercar sus servicios a la comunidad.

De acuerdo con el centro, a partir del martes 9 de septiembre, un asesor de casos de Servicios de Familia estará disponible todos los martes, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, para ofrecer atención, servicios de apoyo y recursos a quienes lo necesiten de manera gratuita.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la ayuda sin necesidad de una cita previa.

Este nuevo punto de servicio se encuentra en 90 de Fairfield Avenue, Stamford.

Aquellos que necesiten apoyo y deseen comunicarse con la organización pueden enviar un mensaje de texto al 475) 231-8191 con la palabra “APOYO”.

Además, la organización ofrece información y asistencia a través del correo electrónico FamilyServices@B1C.org y llamando al 203-674-8585 extensión 108, reforzando su compromiso de apoyar a la comunidad local de inmigrantes.

Reapertura de centro comunitario

El Community Resource Center de Mamaroneck, el 134 Center Avenue, anima a toda la comunidad a celebrar su gran reapertura el lunes 15 de septiembre.

El centro, que ha sido renovado, marca un nuevo capítulo en su misión de servir y apoyar a la comunidad local, manifestaron los organizadores.

Las puertas estarán abiertas al público de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, con un programa especial de eventos.

La celebración comenzará con la ceremonia oficial a las 10:30 de la mañana donde se realizará el tradicional corte de cinta.

Posteriormente, de 3:30 a 5:00 de la tarde, se llevarán a cabo actividades familiares para todos los asistentes.

Este evento promete ser una ocasión especial para las personas de Mamaroneck, ofreciendo una oportunidad para conocer las nuevas instalaciones y los servicios mejorados que el centro ofrecerá.

Para mayor información pueden llamar al 914-835-1512.