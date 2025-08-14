Billy Joel diagnosticado con trastorno cerebral

- Publicidad -

La tienda de motocicletas de Billy Joel ubicada en Long Island, cerrará sus puertas tras casi 15 años, ofreciendo a sus fans un vistazo gratuito a su colección personal de docenas de motos.

El ícono de la música cerrará 20th Century Cycles en Oyster Bay a finales de septiembre y subastará su colección a finales de este año debido a un trastorno cerebral que le han diagnosticado, según Claire Mercuri, portavoz.

En mayo, Joel anunció la cancelación de sus próximos conciertos tras enterarse de que padece hidrocefalia normotensiva, una acumulación de líquido en el cerebro que puede afectar el pensamiento, la concentración, la memoria, el movimiento y más, según la Clínica Cleveland. El cantante, compositor y pianista de 76 años tenía problemas de equilibrio, pero por lo demás se sentía bien, según declaró en una entrevista el mes pasado en el podcast Club Random de Bill Maher.

Joel, quien creció en la cercana Hicksville, abrió 20th Century Cycles a fines de 2010 como un lugar para mantener y reparar sus motocicletas, restaurar y personalizar las que compraba y exhibir su colección al público sin cargo.

“Básicamente, se trata de promover una estética aquí”, dijo en un video de YouTube de 2013 grabado en la tienda. “Me gusta el estilo antiguo. Me gusta el estilo automovilístico de los años 30 a los 60. Quería coleccionar un montón de bicicletas de ese tipo, ponerlas en un solo lugar y que la gente viera cómo era esa época de la bicicleta. Porque está empezando a perderse”.

Añadió que también quería atraer peatones y negocios al centro de Oyster Bay, una elegante comunidad costera a unos 40 kilómetros al este del centro de Manhattan, donde parte de la calle que incluye 20th Century Cycles pasó a llamarse Billy Joel Way en 2023.