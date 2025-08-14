Aseguradoras de CT piden mayores aumentos en las tarifas de los planes de salud

- Publicidad -

HARTFORD.- Connecticut se enfrenta apeticiones sin precedentes, ya que los seguros quieren incrementar las tarifas medias de los planes de salud individuales regulados por el estado en un 17.8% para el próximo año. Además, han solicitado un 13.1% de aumento en las pólizas de pequeños grupos.

Estas solicitudes son mucho más altas que en 2024, cuando el alza promedio fue de solo 8.3% para planes individuales y 11.9% para los de grupo.

En total, estos planes cubren aproximadamente 224,000 personas de Connecticut, unas 158,000 con pólizas individuales y 66,000 en pequeños grupos.

El comisionado de seguros del Estado, Andrew Mais, adviertió que la expiración de los subsidios federales mejorados y una ola general de aumentos en primas a nivel nacional ponen en riesgo la accesibilidad que trajo la Affordable Care Act (ACA).

El fiscal general de Connecticut, William Tong, calificó los aumentos propuestos como “inhospitalarios” y anunció que revisará cada solicitud con detenimiento, exigiendo justificaciones detalladas por cada centavo adicional.

DESGLOSE POR ASEGURADORA

* Anthem propone un aumento promedio de 14.2% en pólizas individuales (entre 6.4% y 22.8%), cubriendo a 83,790 personas.

* ConnectiCare solicita un aumento del 26.1%, con rangos entre 5.9 % y 2.,6%, para 3,685 asegurados.

* CTCare pide un incremento del 21.7 %, dentro de un rango de 4.7 % a 26.7%, para 70,160 personas.

PROCESO DE REVISIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Departamento de Seguros de Connecticut evaluará las solicitudes y puede aprobar, rechazar o modificar los aumentos.

La revisión incluye análisis actuariales de costos unitarios, uso de servicios y gravedad de reclamaciones. Además, el público podrá comentar durante una audiencia el 18 de agosto en Hartford o enviar comentarios en línea. A nivel nacional, los seguros del mercado bajo la ley ACA están solicitando sus mayores incrementos de primas desde 2018, con un aumento medio proyectado del 15% en 2026. Esto se debe a la posible expiración de subsidios, medicamentos costosos y nuevas regulaciones como la “Marketplace Integrity Rule”.

En Connecticut, se estima que la pérdida de subsidios podría elevar las primas hasta un 75%, afectando a los consumidores más vulnerables.

Actualmente, cerca del 90% de los inscritos en Access Health CT, más de 139,000 personas, reciben asistencia financiera.

Si los subsidios mejorados expiran a fin de año, muchos enfrentarán costos impagables y podrían verse obligados a abandonar su cobertura médica.

Esta situación plantea un dilema: equilibrar la necesidad de mantener seguros accesibles y transparentes mientras los costos médicos, regulatorios y de mercado siguen aumentando. El proceso actual será clave para evitar que miles pierdan acceso a atención médica esencial, finalizaron las autoridades.