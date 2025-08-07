La “crisis del plástico” cuesta $1.5 billones al año, según estudio

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- Investigadores advirtieron sobre una “crisis global del plástico” que está costando alrededor de 1.5 billones de dólares anualmente en muertes y problemas médicos.

La estimación proviene de un nuevo estudio publicado esta semana en la revista médica The Lancet. Se proyecta que la producción de plástico se triplicará para 2060, y menos del 10 % del plástico producido es reciclado.

Los plásticos están hechos a partir de combustibles fósiles y contienen más de 16,000 químicos. Actualmente, unas 8,000 megatoneladas contaminan el medio ambiente del planeta, incluso en los lugares más remotos.

Se han encontrado químicos y microplásticos en el cerebro y otras partes del cuerpo humano, así como en animales terrestres y marinos.

“El mundo está en una crisis del plástico. Esta crisis se ha agravado junto con otras amenazas planetarias de nuestro tiempo y está contribuyendo al cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Aunque durante mucho tiempo fue ignorada, la magnitud de esta crisis ahora es ampliamente reconocida y sus implicaciones para la salud humana y del planeta son cada vez más claras”, dijeron los investigadores.

En Connecticut se estima que se utilizan más de 400 millones de bolsas plásticas anuales, muchas de las cuales terminan en el río Connecticut y finalmente en el océano.

Estudios muestran que alrededor del 76 % de los desechos recogidos en costas del Estado son plásticos, incluyendo microplásticos que amenazan salud ambiental y humana

El informe de The Lancet Countdown on Health and Plastics fue lanzado mientras líderes de 175 países se preparan para negociar el primer Tratado Global sobre Plásticos del mundo, a partir del martes 5 de agosto. El acuerdo establecería metas obligatorias para reducir la producción de plásticos.

Sin embargo, varios países como China, Irán, Rusia y Arabia Saudita se oponen al tratado y han impulsado más reciclaje en lugar de reducción de producción.

“Un factor clave del aumento reciente en la producción de plástico es el cambio estratégico de las corporaciones de combustibles fósiles y países productores de plásticos y petroquímicos, en respuesta a la disminución de la demanda de energía fósil”, escribieron los investigadores.

“Por ejemplo, la empresa petrolera saudita Aramco planea canalizar alrededor de un tercio de su producción de petróleo hacia plásticos y petroquímicos para 2030, y Shell recientemente abrió una nueva planta de craqueo en el oeste de Pensilvania, Estados Unidos, que transformará gas fracturado de los Apalaches en pellets (bolitas) plásticas”, agregaron

Los investigadores discrepan con los países que promueven el reciclaje en lugar de reducir la producción de plásticos.

“A diferencia del papel, vidrio, acero y aluminio, los plásticos químicamente complejos no pueden reciclarse fácilmente. Ahora está claro que el mundo no puede reciclar su salida de la crisis del plástico”, señalaron.

El estudio también comparó la situación con amenazas ambientales anteriores, como el plomo y la contaminación del aire, que se han abordado con éxito mediante legislación.

“Los daños de los plásticos pueden mitigarse de forma rentable mediante leyes y políticas basadas en evidencia, monitoreadas con transparencia, implementadas de manera efectiva y financiadas adecuadamente”, concluyeron los investigadores.