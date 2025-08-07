Inmigrantes de CT desaparecen de fuerza laboral ante el temor a la deportación

- Publicidad -

NEW HAVEN.- En Connecticut, trabajadores inmigrantes, tanto indocumentados como con estatus protegido, están desapareciendo del mercado laboral por miedo a ser detenidos por agentes federales.

Este fenómeno afecta sectores clave como restaurantes, agricultura, comercio minorista y construcción.

La situación se agravó después de que el Departamento de Seguridad Nacional revocara el Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de ciertos países.

Esto ha causado despidos masivos en empresas como Mohegan Sun y Walmart, según reportes de líderes comunitarios.

La salida de estos trabajadores no solo representa una crisis humanitaria, sino también una amenaza económica.

Inmigrantes poseen el 26% de los negocios en Connecticut y representan el 30% de las startups (empresas emergentes), aportando alrededor de 1.6 mil millones de dólares a la economía estatal, según un informe de DataHaven.

Mohegan Sun ha confirmado que algunos de sus empleados perdieron su autorización laboral y está brindándoles apoyo legal.

Otros negocios reportan pérdidas y falta de productividad por el clima de miedo.

El senador Richard Blumenthal denunció las políticas migratorias actuales como inconsistentes y perjudiciales. Criticó las redadas sorpresivas del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), señalando que estas generan pánico e interrumpen las operaciones comerciales normales.

Blumenthal y otros senadores han presentado leyes para exigir identificación clara de los agentes del ICE durante operativos públicos y para restringir acciones de detención en lugares sensibles.

Aunque enfrentan resistencia en el Congreso, continúan promoviendo estas iniciativas.

El caso de “Esdras R”., un estudiante de 18 años detenido en un lavado de autos y casi deportado, ha encendido alarmas. Abogados adviertieron sobre políticas nuevas que permiten detenciones indefinidas mientras se resuelven los casos migratorios.

Varios dueños de negocios en Connecticut expresaron temor y frustración, alegando que muchos empleados se están auto-deportando, dejando sus trabajos y hogares.

Afirmaron que el ambiente actual es hostil, especialmente para dueños de negocios latinos.

Organizaciones comunitarias como Latinos United For Progress CT reportaron que los inmigrantes no se presentan a trabajar en supermercados, granjas o construcción. Esto está provocando el colapso de operaciones para muchos empleadores.

Abogados y activistas insisten en que no es momento de esconderse, sino de buscar asesoría legal.

Reclaman una reforma migratoria humana y clara que brinde estabilidad tanto a trabajadores como a empleadores.

El senador Blumenthal concluyó que el clima actual ha pasado de la desesperanza a la desesperación.