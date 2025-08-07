EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Clases gratuitas de inglés

El centro comunitario Neighbors Link de Westchester está ofreciendo clases de inglés gratuitas para hablantes de otros idiomas, con el propósito de brindar una oportunidad de aprendizaje a la comunidad.

El curso está diseñado para personas con un nivel intermedio a avanzado de inglés y requiere inscripción previa para asegurar la participación.

De acuerdo con los organizadores, las clases se llevan a cabo cada jueves de 7:00 a 9:00 de la noche, proporcionando un horario accesible para aquellos que trabajan o tienen otras responsabilidades durante el día.

Las clases se brindan en 23-25 Spring Street, Ossining.

Debido al espacio limitado, los promotores animan a los interesados a registrarse lo antes posible.

Para inscribirse y asegurar un lugar, pueden enviar un correo electrónico a la dirección esl@neighborslink.org .

Útiles escolares gratuitos

Summit Health Cares y El Centro Hispano, Inc. se unieron en una asociación para regalar útiles escolares gratuitos a los niños en el condado de Westchester.

Esta iniciativa busca apoyar a las familias de la comunidad y asegurar que los estudiantes estén bien equipados para el próximo año escolar.

La entrega de útiles se llevará a cabo el viernes 8 de agosto, de 12:00 del mediodía a 7:00 de la noche.

Para recoger los útiles escolares, las familias interesadas deben pasar por las oficinas de El Centro Hispano, en 295 Central Avenue, White Plains. Los organizadores manifestaron que los útiles estarán disponibles de manera gratuita hasta agotar existencias, y animaron a la comunidad a aprovechar esta oportunidad para obtener el material necesario para el regreso a clases.

Para mayor información pueden llamar al 914-289-0500.

Family Fun Fair

El Norwalk Community Health Center anima a la comunidad a disfrutar de la Family Fun Fair, que se realizará el sábado 9 de agosto, un evento gratuito que se llevará a cabo de 11:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el 120 Connecticut Avenue, Norwalk.

Bajo el lema Healthcare Champions, esta feria familiar ofrecerá actividades para todas las edades, incluyendo exámenes de salud, casas inflables, DJ, camiones de comida y presentaciones de Zumba y Soccer Shots, además de arte comunitario con el artista hispano René Soto.

Los asistentes también podrán disfrutar de manualidades, pintura facial, la experiencia Touch-a-Truck y una rifa, todo en un ambiente seguro y festivo, manifestaron los organizadores.

El evento cuenta con el respaldo de organizaciones como WellCare, JetBlue y Soccer Shots, y tiene como propósito fomentar la salud, la diversión y la unión comunitaria en un solo lugar.

Para mayor información, se puede visitar la web www.norwalkchc.org.

Buscan voluntarios para desfile dominicano

El comité organizador del Primera Parada Dominicana en Connecticut está buscando voluntarios para colaborar en la realización del festival, que se llevará a cabo el domingo 17 de agosto en el Seaside Park, Bridgeport. Este evento marca la primera celebración oficial de la cultura dominicana en el Estado y, según los organizadores, promete ser una jornada llena de música, alegría, gastronomía y tradiciones caribeñas.

Los interesados en participar como voluntarios pueden llamar al 203-913-5370, 772-285-4640 o 475-441-0490.

Los promotores destacaron la importancia de la colaboración comunitaria para asegurar el éxito de este evento histórico para la diáspora dominicana en Connecticut.

Doce pasos para un negocio exitoso

El miércoles 3 de septiembre, a las 6:00 de la tarde, la Biblioteca Pública de Norwalk brindará de manera gratuita el taller “Doce pasos para un negocio exitoso”, una charla presencial diseñada para emprendedores que desean iniciar un negocio o hacer crecer uno ya existente.

Durante los 90 minutos de duración, el experto legal y fiscal en pequeñas empresas Cliff Ennico compartirá estrategias prácticas para crear un plan de negocios exitoso, desde el desarrollo de un plan de marketing hasta la identificación de fuentes de financiamiento y gestión de riesgos.

De acuerdo con los organizadores, los asistentes aprenderán a responder las doce preguntas clave para construir una empresa sólida, incluyendo cómo evaluar a la competencia, elegir socios estratégicos y entender por qué los clientes compran.

La charla se brindará en la biblioteca, en 1 Belden Avenue, Norwalk.

Para registrarse pueden ingresar a la web https://shorturl.at/iQZnb.

Para mayor información pueden llamar al 203-899-2780.