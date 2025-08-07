¿Cómo serán los nuevos requisitos laborales de Medicaid y cupones de alimentos en CT?

- Publicidad -

HARTFORD.- El Big Beautiful Bill del presidente Donald Trump introducirá cambios en la forma en que algunas personas califican o siguen siendo elegibles para Medicaid o asistencia alimentaria durante los próximos dos años.

Una de estas revisiones es la implementación de nuevos requisitos laborales: más personas deberán trabajar, capacitarse o hacer voluntariado al menos 80 horas al mes para acceder a estos programas en los próximos años, aunque existen varias exenciones.

Estas normas se aplicarán a Medicaid, conocido como HUSKY en Connecticut, así como al Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).

Quienes apoyan la medida afirman que fomenta la participación en la fuerza laboral y garantiza que las personas no se aprovechen de los programas de protección social. Sin embargo, quienes se oponen a ella argumentan que la mayoría de las personas que acceden a estos programas ya trabajan y que les impone un requisito adicional para demostrar que participan en la fuerza laboral o en un programa de capacitación.

Dado que el Big Beautiful Bill se convirtió en ley hace apenas un mes, los estados aún están tratando de determinar cómo se verán los cambios para los solicitantes y beneficiarios, así como para las agencias que deberán administrar y hacer cumplir las nuevas normas.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS LABORALES?

Los programas de asistencia pública pueden imponer normas para que algunos beneficiarios puedan acceder y conservar los beneficios. Este requisito no implica necesariamente que la persona tenga que conseguir un trabajo. Generalmente, se puede ser voluntario o participar en un programa de capacitación para calificar.

Connecticut y la mayoría de los estados no tienen actualmente ninguna normativa para Medicaid, y será una novedad cuando la nueva ley entre en vigor en este ámbito.

Ya existe un conjunto de normas a nivel nacional para los beneficios de SNAP: requisitos laborales generales y requisitos adicionales para adultos sanos sin dependientes.

El requisito general significa que debe registrarse para trabajar, participar en un programa de Empleo y Capacitación de SNAP, aceptar un “trabajo adecuado” si se le ofrece uno y no debe abandonar voluntariamente un trabajo ni cambiar su horario a menos de 30 horas semanales “sin una buena razón”.

Hay excepciones para las mujeres embarazadas, las personas que estudian y las personas que cuidan a niños pequeños.

Los adultos sanos sin dependientes, de entre 18 y 54 años, deben trabajar o participar en actividades comunitarias durante al menos 80 horas al mes. Si no cumple con este requisito, puede perder los beneficios del SNAP después de tres meses y podría tener que esperar el período de tres años para recuperarlos.

Para el SNAP, actualmente se define como dependiente a una persona menor de 18 años, pero esto está sujeto a cambios como parte de la nueva ley.

Según la nueva ley, habrá casi una docena de exenciones para Medicaid, incluyendo personas embarazadas y en el posparto, jóvenes en acogimiento, veteranos discapacitados, personas con trastornos por consumo de alcohol y sustancias, beneficiarios que ya cumplen con el requisito a través de otros programas federales, personas con una exención por dificultades a corto plazo, personas recientemente encarceladas, padres y cuidadores de un dependiente menor de 14 años o con discapacidad, y personas médicamente frágiles.

IMPLEMENTACIÓN Y EFECTOS

– Fecha de entrada en vigor: La nueva ley entrará en vigor a principios de 2027 para Medicaid y se espera que Connecticut pueda retrasarla hasta 2029 si muestra esfuerzos de buena fe para implementarla.

– Impacto en la cobertura de Medicaid: Se estima que entre 100,000 y 200,000 personas de Connecticut podrían perder su cobertura de Medicaid en el futuro debido a varios motivos, incluyendo los requisitos de trabajo.

– Costos adicionales: El Estado podría incurrir en gastos adicionales que oscilan entre 20 millones y 50 millones de dólares para implementar y hacer cumplir los requisitos de trabajo, que se utilizarán para nueva tecnología y aumento de personal.

DESAFÍOS Y PREOCUPACIONES

Algunos beneficiarios que ya están trabajando o son elegibles para una exención podrían perder la cobertura si no proporcionan la documentación necesaria para demostrar que cumplen con las calificaciones para los beneficios.

El informe del contador del estado advirtió que muchos beneficiarios que cumplen con el requisito podrían perder la cobertura debido a la nueva burocracia involucrada en demostrarlo.