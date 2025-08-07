Actor que dio vida a Superman anima a seguidores a sumarse a ICE

- Publicidad -

Dean Cain, protagonista de “Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, dijo en una entrevista en Fox News que se unirá como agente de ICE tras la viralización de un video en Instagram en el que anima a sus seguidores a unirse a la agencia.

El video publicado en redes dividió la opinión pública. Algunos usuarios apoyaron al actor, mientras que otros lo tacharon de hipócrita por ir en contra de los valores del superhéroe que interpretó.

“Para quienes no lo sepan, soy agente del orden público y sentí que era importante unirme a nuestros servicios de emergencia para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses”, explicó.

Cain también invitó a sus seguidores a seguir sus pasos, destacando que se obtienen “excelentes beneficios y un buen sueldo”. Además calificó a los migrantes como “personas muy peligrosas”.

“Desde que el presidente Trump asumió el cargo, ICE ha arrestado a cientos de miles de delincuentes; personas muy peligrosas que ya no están en las calles”, agregó en su video.

En internet, los usuarios se dividieron entre quienes apoyaron la iniciativa Cain y quienes consideraron que sus declaraciones iban en contra de los valores del personaje de “Superman”.

Algunos comentarios fueron: “Eres una gran decepción y solo avergüenzas a la capa roja. Confié en ti”; “Solo veo a los vendedores de fruta de la calle, no a los pedófilos ni a los delincuentes”, entre otros.