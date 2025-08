ICE detiene a estudiante de secundaria de New Haven  

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Un joven estudiante de secundaria de New Haven fue detenido recientemente por agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), generando preocupación entre las autoridades locales, el sistema escolar y la comunidad.

El estudiante, solo identificado como “Esdras R”, de 18 años, se encontraba cursando su antepenúltimo año en la escuela secundaria Wilbur Cross al momento de su detención.

Su caso ha captado la atención pública por tratarse de un menor aún vinculado activamente al sistema educativo local.

De acuerdo con el informe, la detención ocurrió el 21 de julio pasado, cuando agentes del ICE lo arrestaron en su lugar de trabajo, un autolavado de la zona.

Posteriormente, fue trasladado a un centro de detención migratoria en Massachusetts, donde permanece recluido.

El alcalde de New Haven, Justin Elicker, y la superintendente del distrito escolar, Madeline Negrón, emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su preocupación por el caso y afirmaron estar en contacto directo con las organizaciones que brindan apoyo a estudiantes indocumentados.

Entre las organizaciones involucradas en la defensa legal y social del estudiante están Unidad Latina en Acción (ULA) y Estudiantes por un Sueño de Connecticut (C4D), las cuales están trabajando para reunir información sobre el caso y coordinar una estrategia legal que permita su liberación.

“Por todos los reportes que hemos recibido, Esdras es un joven ejemplar y un estudiante muy trabajador. Que el ICE actúe contra una persona tan joven es inaceptable y motivo de alarma”, señala el comunicado del distrito escolar.

La noticia ha generado una ola de solidaridad dentro de la escuela Wilbur Cross, donde varios maestros han comenzado a redactar cartas de apoyo, describiendo a Esdras como un alumno comprometido y respetuoso, con aspiraciones legítimas de superación personal.

Funcionarios de la Ciudad han manifestado que el municipio brindará todo el respaldo posible al estudiante, así como a sus compañeros de clase, amigos y docentes, quienes se han visto emocionalmente afectados por lo sucedido.

Además, tanto el distrito escolar como la alcaldía están evaluando medidas para proteger a otros estudiantes en situación migratoria vulnerable, reiterando su compromiso con las políticas de New Haven como “Ciudad santuario”.

La superintendente Negrón subrayó que este incidente es un claro recordatorio del impacto que las políticas migratorias pueden tener sobre la educación y estabilidad emocional de los jóvenes que han crecido y estudiado en Estados Unidos.

El caso de “Esdras R” ha reavivado el debate en torno al papel del ICE en comunidades escolares y ha movilizado a líderes locales, activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes exigen un trato más humano y compasivo.

Mientras tanto, la comunidad educativa y cívica de New Haven continúa exigiendo su liberación inmediata y el respeto a los derechos de los estudiantes, sin importar su estatus migratorio, en un esfuerzo por defender la dignidad y el futuro de su juventud.