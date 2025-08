Daddy Yankee vuelve a demandar a su exesposa por millones de dólares

- Publicidad -

Ramón Luis Ayala, conocido como Daddy Yankee, presentó dos demandas en el Tribunal Federal de Puerto Rico a través de las corporaciones El Cartel Records Inc. y Los Cangris Inc.

Las acciones legales van dirigidas contra su exesposa, Mireddys González Castellanos, y su cuñada, Ayeicha González Castellanos.

Según detallaron los representantes legales del cantante, durante su gestión como ejecutivas ambas violaron las Leyes de Fraude y Abuso Informático y Comunicaciones Almacenadas al presuntamente eliminar y retener en secreto registros comerciales esenciales con la intención deliberada de causarles daño.

El documento citado por Telemundo añade: “Este caso surge de una profunda traición a la confianza y una campaña deliberada para socavar la integridad de una empresa desde dentro”.

Una investigación privada, realizada por la firma Driven, identificó la eliminación de correos electrónicos y archivos que abarcan un periodo de cuatro años, entre 2020 y 2024, relacionados con la carrera artística de Daddy Yankee.

Los abogados alegan: “Las eliminaciones no fueron accidentales. La decisión de Mireddys González-Castellanos de borrar la memoria digital de los demandantes se produjo tras dos acontecimientos trascendentales: su expulsión de El Cartel y Los Cangris y la presentación de los papeles de divorcio por parte de Ayala-Rodríguez. Se trató de actos intencionados y de represalia cometidos con total desprecio de sus obligaciones derivadas del acuerdo de transferencia de control alcanzado en 20 de diciembre de 2024”.

Entre los archivos afectados figura información sobre la venta del catálogo musical del artista y la gira internacional La última vuelta, así como otros documentos relevantes para las corporaciones demandantes.

Las empresas solicitan la devolución de la información eliminada y una compensación de 12 millones de dólares por los gastos ocasionados.

El abogado Víctor Acevedo Hernández expuso en declaraciones recogidas por el medio Primera Hora de Puerto Rico: “Reconstruir el historial financiero y operativo de los demandantes resultó ser una tarea ardua, que requirió grandes esfuerzos debido a las evidentes deficiencias en el mantenimiento de registros y la supervisión por parte de la dirección anterior. Las empresas han incurrido en gastos considerables para investigar la eliminación, intentar la recuperación, evaluar los daños y responder a las interrupciones operativas causadas por la pérdida de registros vitales”.

Antes de estas demandas federales, Ayala y González ya habían mantenido una disputa en el Tribunal Superior de San Juan por el control de las mismas corporaciones, claves en la carrera y negocios del artista. Daddy Yankee y Mireddys González anunciaron su separación a fines de 2024, tras 25 años de matrimonio, y su divorcio se concretó en febrero de 2025.