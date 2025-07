Expanden programa de cupones para mercado de agricultores para personas de la tercera edad

- Publicidad -

YONKERS.- El alcalde Mike Spano anunció la expansión del Yonkers Office for the Aging’s Farmers Market Coupon Program o Programa de Cupones para Mercados de Agricultores de la Oficina para el Envejecimiento de Yonkers.

Ahora ofrecerá mayor acceso a los adultos mayores elegibles a través de nuevos sitios de distribución en residencias de adultos mayores seleccionadas, gracias al apoyo de la Sociedad de Servicios Familiares de Yonkers y la Autoridad de Vivienda Municipal para la Ciudad de Yonkers (MHACY).

De acuerdo con Spano, los cupones también estarán disponibles para recoger en el Chema Community Center (en 435 Riverdale Avenue) desde el lunes 4 de agosto hasta el miércoles 6 de agosto, entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

“Animamos a nuestros adultos mayores a aprovechar este servicio de ahorro que no solo incentiva a las personas a salir a comprar, contribuir con nuestras granjas locales y disfrutar de productos frescos y cultivados localmente, sino que ahora, con la distribución ampliada en las residencias de adultos mayores, ellos pueden beneficiarse aún más de este increíble programa”, declaró el Alcalde.

Los cupones están disponibles para los solicitantes calificados de 60 años o más con un ingreso mensual de 2,413 dólares o menos para hogares de una persona, 3,261 dólares o menos para hogares de dos personas y 4,109 dólares o menos para hogares de tres personas.

La Office for the Aging de Yonkers está ampliando su Programa de Cupones para Mercados de Agricultores para incluir distribuciones adicionales en sitios residenciales de adultos mayores.

Los cupones se pueden usar en muchos mercados agrícolas del condado de Westchester, incluyendo la Saint John’s Church (Getty Square) en Yonkers.

El Programa de Mercados Agrícolas para Personas Mayores se financia a través de la división de Servicios de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura y Mercados de los Estados Unidos, en cooperación con la NY State Office for the Aging, NYS Department of Agriculture and Markets y el Westchester County Department of Senior Programs and Services.