Activistas de CT protestan por “ataques a los derechos civiles y humanos” por parte de la administración Trump

- Publicidad -

STAMFORD.- Grupos de activistas de Connecticut se manifestaron en el Día Nacional de Acción en honor al excongresista John Lewis.

El jueves pasado, más de 1,600 eventos en todo el país protestaron contra lo que los activistas consideran ataques a los derechos civiles y humanos por parte de la administración Trump.

Liz Dupont-Diehl, directora asociada del Grupo de Acción Ciudadana de Connecticut, afirmó que quienes no suelen protestar lo hacen porque están frustrados por las acciones de Trump.

“Las razones por las que la gente sale a protestar son diversas, pero se centran en la consternación que sienten por lo que está sucediendo en su país con Trump. Lo que está haciendo no refleja los mejores valores de la gente”, declaró Dupont-Diehl.

Connecticut está trabajando para actualizar su ley de inmigración para que las fuerzas del orden locales no puedan colaborar con el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en los arrestos.

Los legisladores estatales también celebrarán una sesión legislativa especial en otoño para elaborar nuevos presupuestos, dados los recortes a programas federales como Medicaid y el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) incluidos en la megapropuesta presupuestaria.

Pero las personas de Connecticut protestaban por algo más que los recortes presupuestarios. Algunos denunciaban el plan de la administración de cerrar el Departamento de Educación y la Línea Nacional de Ayuda para el Suicidio Juvenil LGBTQ+.

Justin Kwasa, director del programa de democracia de la Liga de Votantes por la Conservación, afirmó que este Día Nacional de Acción era una advertencia para que la administración Trump se mantuviera al margen de servicios vitales para el ciudadano común.

“Dejen de atacar a las comunidades afroamericanas y latinas, a las comunidades inmigrantes y a las comunidades trans por sus derechos civiles”, dijo Kwasa.

Agregó que “Y además, con el presupuesto a la vuelta de la esquina, también queremos evitar que personas adineradas y con buenos contactos se apropien de los servicios que a la gente le importan, ya sea el SNAP, la protección ambiental o Medicare”.

Sin embargo, los recortes no han hecho más que continuar.

No mucho después de que terminaran las protestas, el Congreso rescindió 9 mil millones de dólares de financiación de la Corporación para la Radiodifusión Pública y de ayuda exterior.