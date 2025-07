Raymond Boodarian, el presunto asesino de la ejecutiva de American Idol y su esposo

- Publicidad -

La policía de Los Ángeles detuvo a Raymond Boodarian, de 22 años, como principal sospechoso del asesinato de la supervisora musical de “American Idol” Robin Kaye y su esposo Thomas Deluca. Boodarian, residente de la zona de Encino, fue arrestado el martes a raíz del hallazgo de ambos cuerpos en una vivienda de la cuadra 4700 de White Oak Avenue. Las víctimas, de 70 años, presentaban heridas fatales por arma de fuego.

De acuerdo con registros policiales, Boodarian es descrito como un hombre con cabello castaño, ojos negros y 68,5 kilogramos (151 libras) de peso. Los archivos de la cárcel indican antecedentes por delitos menores.

El periódico Los Angeles Times reportó que su historial incluye cargos como exhibición de arma letal y amenazas con intención de aterrorizar.

Las investigaciones sugieren que el 10 de julio, aproximadamente a las 16:00 horas locales, Boodarian habría entrado a la residencia de Kaye y Deluca por una puerta sin seguro, presuntamente para cometer un robo. Según el comunicado emitido por la policía, fue sorprendido por la pareja cuando estos regresaron al hogar y, tras un enfrentamiento, disparó repetidas veces contra ambos antes de escapar a pie. Un vecino fue quien alertó a las autoridades tras notar la ausencia prolongada de los propietarios.

El arresto tuvo lugar un día después del hallazgo de los cuerpos; los agentes afirman que el sospechoso fue captado en el lugar alrededor de media hora antes del enfrentamiento mortal.

Según The Independent, la policía logró identificarlo mediante tecnología de reconocimiento facial.

En el momento de la detención, Boodarian no ofreció resistencia.

Las autoridades indicaron que la residencia no mostraba señales de entrada forzada y que el sospechoso podría haber aprovechado una vulnerabilidad en la seguridad del domicilio.