Rumores de romance de Tom Brady y Sofía Vergara

El encuentro entre Tom Brady y Sofía Vergara en Ibiza generó comentarios sobre una nueva relación entre la leyenda de la NFL y la famosa actriz colombiana. Su encuentro, que quedó reflejado en una foto que se tomaron ambos y que la modelo subió a sus redes sociales, fue clave para medios como Page Six y TMZ, ya que se sostiene que ambos habrían disfrutado juntos de veladas en el Mediterráneo, en el marco de un viaje en el superyate Luminara que partió de Roma y que luego continuó en las Islas Baleares.

La información difundida por estos portales en los que confluyen novedades del mundo del deporte y el entretenimiento señala el inicio de un posible “romance de verano”. En medio de estos rumores, fuentes cercanas a los dos protagonistas aclararon que al momento no existe una relación formal entre Brady y Vergara. “¡Qué fin de semana tan perfecto lleno de sorpresas!“, fue el mensaje que publicó Vergara en su cuenta de Instagram, en la que se incluyó la foto con el ex mariscal de campo ganador de siete ediciones del Super Bowl.

Durante la travesía en la embarcación, una cena de gala se convirtió en el centro de rumores cuando Brady pidió cambiar su asiento para ubicarse junto a Vergara en la mesa principal. La imagen de ambos fue difundida en redes sociales e incluso la actriz subió fotos del encuentro, aunque ninguna exclusiva con Brady. Testigos de la reunión aseguran que la complicidad entre ambos fue visible y que permanecieron conversando durante la noche, mientras otros asistentes como J Balvin, Martha Stewart, Kendall Jenner, Naomi Campbell, Kate Hudson, Patrick Schwarzenegger, Tessa Thompson, Anitta e Irina Shayk compartían el entorno.

Al finalizar el viaje en el Luminara, Brady y Vergara continuaron participando en eventos en la isla de Ibiza. Mientras que el ex mariscal de campo de los New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers fue visto en el cumpleaños del productor de cine saudita Mohammed Al Turki junto a figuras como Dakota Johnson y Kate Hudson, Vergara realizó varias publicaciones mostrando las playas y la vida social, sin aludir en ningún momento a un vínculo amoroso con Brady. Los representantes de ambos evitaron hacer comentarios públicos cuando fueron consultados por la prensa.

TMZ rechazó la existencia de una relación formal o romántica y señaló que la situación actual puede considerarse una “aventura de verano” y no un noviazgo. Según esas fuentes, la interacción entre Brady y Vergara es parte de un grupo más amplio de celebridades de paso por Europa durante la temporada alta, en plan de diversión y compañerismo.