Funcionarios de CT reaccionan a decisión de Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento

HARTFORD.- La Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una decisión dividida sobre la capacidad de los jueces individuales para otorgar medidas cautelares nacionales, pero dejó sin definir el destino de las restricciones del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento.

La orden ejecutiva de Trump busca negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país de manera ilegal.

Reacciones en Connecticut

El fiscal general de Connecticut, William Tong, quien demandó a la administración Trump por la ciudadanía por nacimiento, afirmó que la 14ª Enmienda sigue siendo válida después de la decisión de la Corte Suprema.

“Si naciste en suelo americano, eres estadounidense, punto”, dijo Tong. Sin embargo, expresó su preocupación por la confusión que puede surgir después del período de pausa de 30 días.

Carolina Bortolleto, defensora de Danbury Unites For Immigrants, afirmó que la decisión es parte de una batalla sobre quién tiene derecho a ser estadounidense.

“La administración está tratando de atacar a quienes pertenecen aquí en este país”, señaló Bortolleto.

Los defensores están enfocados en prevenir la difusión de información errónea y garantizar que la comunidad inmigrante sea consciente de que la ciudadanía por nacimiento sigue siendo válida durante otro mes.

¿Qué sucede ahora?

Los casos ahora regresan a los tribunales inferiores, donde los jueces deberán decidir cómo adaptar sus órdenes para cumplir con la decisión de la Corte Suprema.

La aplicación de la política no puede tener lugar durante otros 30 días. Después de este período, la política podría entrar en vigor en algunos estados, lo que podría crear un panorama confuso y desigual en todo el país.

Ciudadanía por nacimiento

La ciudadanía por nacimiento otorga automáticamente la ciudadanía estadounidense a cualquier persona nacida en los Estados Unidos, incluidos los hijos de madres que se encuentran en el país de manera ilegal.

La 14ª Enmienda de la Constitución consagra este derecho.

La Corte Suprema ha sostenido que los únicos niños que no reciben automáticamente la ciudadanía son los hijos de diplomáticos, enemigos presentes en los Estados Unidos durante una ocupación hostil, aquellos nacidos en barcos extranjeros y aquellos nacidos de miembros de tribus nativas americanas soberanas.

Estados Unidos se encuentra entre los aproximadamente 30 países donde se aplica la ciudadanía por nacimiento, el principio de jus soli o “derecho del suelo”. La mayoría se encuentran en América: Canadá y México están entre ellos.

Trump y sus partidarios han argumentado que deberían existir estándares más estrictos para obtener la ciudadanía estadounidense, a la que calificó de “un regalo invaluable y profundo” en la orden ejecutiva que firmó en su primer día de mandato.

El gobierno de Trump ha afirmado que los hijos de personas no ciudadanas no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos, una frase utilizada en la enmienda, y por lo tanto no tienen derecho a la ciudadanía.

Sin embargo, los estados, los inmigrantes y los grupos de derechos que han demandado para bloquear la orden ejecutiva han acusado al gobierno de intentar desestabilizar la comprensión más amplia de la ciudadanía por nacimiento que se ha aceptado desde la adopción de la enmienda.