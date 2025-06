ICE captura a indocumentado escondido en CT, acusado de asesinar a policía mexicano

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Agentes de inmigración capturaron a un inmigrante indocumentado que se escondía en Connecticut, un estado santuario, tras presuntamente golpear a un policía mexicano hasta la muerte.

Orlando Díaz-Cebada, miembro de la banda “Los Pochos”, dedicada al tráfico de drogas para el Cártel de Sinaloa, había sido deportado de los Estados Unidos en dos ocasiones tras cruzar la frontera ilegalmente, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Gracias a la valentía de las fuerzas del orden del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y a nuestros socios federales, este fugitivo indocumentado, buscado por asesinar a un agente del orden en México, ya no está en las calles de los Estados Unidos. Este atroz asesino intentó evadir la justicia ocultándose en Connecticut”, declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin.

“Este es el tipo de delincuentes indocumentados bárbaros por los que nuestros valientes agentes del ICE arriesgan sus vidas a diario para arrestarlos. Los Estados Unidos ya no es un refugio seguro para delincuentes violentos. Si usted es un delincuente indocumentado que está considerando entrar a los Estados Unidos ilegalmente, ni lo piense. Si viene aquí e infringe nuestras leyes, lo perseguiremos. Los delincuentes no son bienvenidos en los Estados Unidos”, añadió McLaughlin.

México emitió una orden de arresto el 23 de abril de 2024, acusando a Díaz-Cebada de golpear hasta la muerte a un funcionario del gobierno mexicano, según el Departamento de Seguridad Nacional.

El pandillero mexicano fue deportado de los Estados Unidos el 22 de mayo de 2024, tras cruzar la frontera ilegalmente. Dos días después, se presentó de nuevo en la frontera y fue deportado por segunda vez.

Pero eso no detuvo a Díaz-Cebada, quien cruzó la frontera ilegalmente por tercera vez, eludiendo a los agentes federales, señaló la agencia.

El presunto asesino se encuentra bajo custodia del ICE antes de su probable tercera deportación de los Estados Unidos, finalizó el DHS.