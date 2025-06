EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Encuesta sobre mejoramiento de la Bedford Street

La Ciudad de Stamford y la organización Stamford Downtown lanzaron el Re-imagine Bedford Street Project , un proceso de visión para moldear el futuro de la Bedford Street, entre la Broad Street y Forest Street.

De acuerdo con las autoridades, es importante que la comunidad participe en una encuesta para conocer sobre lo que les gustaría y quieren ver mejorado en la Bedford Street.

Para aprender más sobre el proceso y participar en la encuesta pueden ingresar a la web https://veoci.com/v/p/form/323eu5qamzjn.

Frida Kahlo en Biblioteca de White Plains

La Biblioteca Pública de White Plains anima a niños de los grados K-8 a unirse a la celebración artística en honor a la icónica artista mexicana Frida Kahlo.

El evento tendrá lugar en el Galaxy Hall de la Biblioteca Pública de White Plains el viernes 27 de junio, de 1:30 a 3:30 de la tarde.

De acuerdo con los organizadores, durante la celebración, los participantes escucharán una historia sobre la vida y obra de Frida Kahlo, seguida de una sesión de creación artística inspirada en el estilo de la famosa artista. Los niños tendrán la oportunidad de expresar su creatividad y llevarse a casa su propia obra de arte inspirada en Frida.

Los promotores recomiendan que los participantes vistan ropa que puedan ensuciar un poco, ya que la actividad artística puede ser un poco desordenada.

Para mayor información pueden llamar al 914-422-1400.

Ayuda para navegar por seguros médicos

El martes 1º de julio, de 9:00 de la mañana. a 3:00 de la tarde, la Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook, en 1 Haseco Avenue, Port Chester, ofrecerá ayuda para navegar por seguros médicos.

Según los organizadores, el Departamento de Salud del condado de Westchester brindará asistencia gratuita en la biblioteca, manteniendo la confidencialidad de las preguntas y solicitudes.

Para programar una cita, puede llamar al 914-995-6350 o enviar un correo electrónico a hnav@westchestergov.com.

Además, habrá ayuda disponible en español.

Consulado sobre ruedas de México

De martes 15 de julio al sábado 19 de julio, en la Biblioteca Pública de White Plains, en 100 Martine Avenue, White Plains, de 9:00 de la mañana a 1:30 de la tarde, se llevará a cabo un Consulado sobre Ruedas de México.

La comunidad mexicana puede realizar los trámites de pasaportes, matrículas consulares, credenciales para votar y doble ciudadanía.

Para hacer una cita previa pueden llamar al 1-424-309-0009 o ingresar a la página web https://citas.sre.gob.mx.

Para mayor información sobre los requisitos, pueden ingresar a la página web https://consulmex.sre.gob.mx/nuevayork.

Herramientas financieras para comenzar su negocio

El jueves 17 de julio, a las 6:00 de la tarde, en la Biblioteca de Norwalk, en 1 Public Library Plaza, Norwalk, la organización SCORE Fairfield County brindará de manera gratuita gratuita el taller “Show Me the Money-Financial Tools for Startup Success!”.

De acuerdo con los promotores, este seminario práctico está diseñado para emprendedores en etapas tempranas que desean comprender el lado financiero de su negocio.

Durante 90 minutos, el presentador Ray Schwartz compartirá conocimientos sobre herramientas financieras clave para el éxito empresarial.

Los asistentes aprenderán sobre informes financieros básicos como balance general, estado de resultados y flujo de efectivo, la importancia de la presupuestación y el pronóstico de efectivo, la identificación de métricas clave para monitorear, y hábitos y herramientas para implementar disciplina financiera.

Para registrarse pueden ingresar a la web https://rb.gy/ui7z0t.

Para mayor información, pueden llamar al 203-831-0065, enviar un correo electrónico a score.fairfieldcounty@gmail.com o ingresar a la web https://fairfieldcounty.score.org.

Carnaval colombiano

El domingo 20 de julio, de 1:00 de la tarde a 9:00 de la noche, en el Stamford Town Center, en 100 Greyrock Place, Stamford, BF Americas llevará a cabo el Carnaval Colombiano para celebrar el 215º aniversario de la independencia (1810-2025) del país sudamericano.

De acuerdo con los promotores, la entrada es gratuita y el parqueo será sin costo.

Será un evento familiar con toda la música más popular de Colombia, comida típica colombiana, bailes folklóricos y rifas.

Para mayor información pueden ingresar a la web https://www.facebook.com/profile.php?id=61558744882995.