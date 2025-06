EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Coloración y conversación

La Biblioteca Pública Ferguson de Stamford anima a adolescentes y adultos a unirse a la sesión de “Coloración y Conversación” el viernes 20 de junio, de 3:00 a 5:00 de la tarde, en el New Materials Room del primer piso de la biblioteca, en 1 Public Library Plaza, Stamford.

De acuerdo con los promotores, este evento ofrece una oportunidad para relajarse y disfrutar de la meditación a través del acto de colorear mientras se conversa con otros asistentes.

Está dirigido a adolescentes de los grados 6-12 y adultos. Se proporcionarán suministros de coloreo.

El propósito de este programa es fomentar la relajación y la creatividad a través del arte de colorear, mientras se promueve la interacción social y la conversación entre los participantes.

Según los organizadores, es una excelente oportunidad para conocer a nuevas personas y disfrutar de un momento de calma en un ambiente acogedor.

No se requiere experiencia previa en coloreo, solo la disposición a relajarse y disfrutar del proceso creativo.

Para mayor información pueden llamar al 203-964-1000 o al 203-351-8221.

Introducción a Excel

El sábado 21 de junio, de 10:00 a 11:30 de la mañana, se llevará a cabo una clase de computación sobre introducción a Excel en el Computer Lab del tercer piso de la Biblioteca Pública de New Rochelle, en 1 Library Plaza

New Rochelle.

De acuerdo con los promotores, esta clase está diseñada para adultos que desean aprender a trabajar con números y datos mediante la creación de hojas de cálculo.

Durante la sesión, los participantes podrán aprender cómo crear y gestionar hojas de cálculo de manera efectiva. La clase cubrirá los conceptos básicos de Excel y proporcionará a los asistentes las habilidades necesarias para trabajar con datos y números de manera eficiente.

La inscripción previa es recomendada para asegurar un lugar en la clase. El registro estará disponible hasta el 21 de junio a las 10:00 de la mañana. Los interesados pueden registrarse en línea en https://newrochelle.librarycalendar.com/event/computer-class-intro-excel-43672, llamar al 914-813-3737 o inscribirse en persona en el mostrador de referencia del segundo piso.

Conversación en español e inglés

El sábado 21 de junio, de 12:00 del mediodía a 1:30 de la tarde, se llevará a cabo un intercambio de conversación en español e inglés.

Este evento está diseñado para que los participantes practiquen y mejoren sus habilidades lingüísticas en ambos idiomas en un entorno relajado y de apoyo. Este intercambio de conversación ofrece una excelente oportunidad para practicar idiomas, conocer nuevas personas y mejorar las habilidades lingüísticas en un ambiente informal y de mutuo apoyo

De acuerdo con los promotores, se recomienda un nivel intermedio, pero todos los niveles son bienvenidos. No es necesario ser un hablante fluido para participar; aquellos que deseen escuchar también son bienvenidos.

Los interesados pueden registrarse llamando al 516-297-5985 o enviar un correo electrónico a barbaraspanishtutor@gmail.com.

Para mayor información pueden llamar al 914-939-6710.

Cafecito con el Cónsul

El viernes 27 de junio, a partir de las 5:00 de la tarde, el Consulado de la República Dominicana en Nueva York, y las organizaciones Latinos for Educational Advocacy and Diversity (CTLEAD) y The Dominican American Coalition of Connecticut, llevará a cabo el evento “Cafecito con el Cónsul”.

De acuerdo con los promotores, este es un espacio único dirigido a la comunidad para compartir ideas, inquietudes y sueños con el Cónsul General de la República Dominicana en Nueva York.

El evento se llevará a cabo en el segundo piso de 1021 Main Street, Bridgeport.

Los organizadores manifestaron que será una tarde de diálogo cercano, unidad comunitaria y buen cafecito.

Para registrarse pueden ingresar a la web https://goo.su/0L4J6.

Cómo construir un sitio web con Canva

El lunes 8 de julio a las 12:00 del mediodía la organización SCORE Fairfield County brindará un taller gratuito titulado “Cómo construir un sitio web con Canva”.

Este taller gratuito, presentado por Bud Freund, está diseñado para enseñar a los participantes cómo crear un sitio web efectivo y adaptable a dispositivos móviles utilizando la plataforma Canva.

Durante este taller de 60 minutos, los asistentes aprenderán los pasos necesarios para construir un sitio web atractivo y funcional. Algunos de los temas que se cubrirán incluyen secciones vs páginas, fondos degradados, uso de bitly para nombrar enlaces, uso de Linktree para mejorar la presencia en línea y agregar contenido relevante.

El taller es gratuito y está abierto a todos los interesados en aprender a crear sitios web efectivos con Canva.

Para registrarse pueden ingresar a la web https://rb.gy/c03q8v.

Para mayor información, pueden llamar al 203-831-0065, enviar un correo electrónico a score.fairfieldcounty@gmail.com o ingresar a la web https://fairfieldcounty.score.org.