EVENTOS COMUNITARIOS

Celebración de Juneteenth para adultos y niños

El martes 17 de junio, de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde, en el auditorio de la Biblioteca Pública de Norwalk, en 1 Belden Avenue, Norwalk, Tanya Smalls, segunda vicepresidenta de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) de Norwalk, leerá uno de los cinco libros que los participantes pueden elegir para llevarse a casa gratis.

Los participantes también recibirán una bandera del Juneteenth y crearán su propia versión durante este programa para adultos y niños.

De acuerdo con los promotores, no es necesario inscribirse, pero se recomienda hacerlo. Se servirá pizza.

Para registrarse pueden ingresar a la web https://www.norwalkpl.org/FormCenter/Online-Registration-Form-5/Juneteenth-Celebration-880.

Para mayor información pueden llamar al 203-899-2780.

Asistencia gratuita para adultos mayores

El equipo de trabajo social de SilverSource ofrece asistencia gratuita los miércoles por la tarde para ayudar a los adultos mayores con preguntas sobre beneficios, como Seguridad Social y Medicare. También brindan apoyo en áreas como vivienda, atención médica, recursos comunitarios y transporte médico.

No se necesita cita previa. El equipo también está disponible para responder preguntas de familiares o cuidadores preocupados por un adulto mayor.

La próxima reunión será el miércoles 18 de junio, de 1:00 a 5:00 de la tarde, en el Rotary Room, del tercer piso de la Biblioteca Pública Ferguson, en 1 Public Library Plaza de Stamford. .

Para mayor información pueden llamar al 203-964-1000 y 203-324-6584. Además, pueden enviar un correo electrónico a leppscorrea@silversource.org.

Juneteenth: Nuestra Cultura es Bella

El miércoles 18 de junio, de 6:30 de la tarde a 7:30 de la noche, se llevará a cabo el evento “Juneteenth: Nuestra Cultura es Bella”, en la Biblioteca Pública de Norwalk, en 1 Belden Avenue, Norwalk.

“Nuestra Cultura es Bella”, una organización liderada por Effie y Angaza Mwando, presentará la historia de Juneteenth y ofrecerá una sesión interactiva de percusión.

Angaza es poeta y reconocido percusionista de djembé.

Por su parte, Effie realiza recreaciones históricas de mujeres afroamericanas influyentes.

No es necesario registrarse, pero se recomienda hacerlo. Se servirán refrigerios.

Para registrarse pueden ingresar a la web https://www.norwalkpl.org/FormCenter/Online-Registration-Form-5/Juneteenth-Celebration-Our-Culture-is-Be-881.

Concierto a beneficio de centro comunitario

El domingo 29 de junio, a las 2:00 de la tarde, se llevará a cabo un concierto a beneficio del centro comunitario Neighbors Link de Westchester, llamado “Ossining Sings”.

El concierto se realizará en la Iglesia Episcopal Grace/Campus Trinity, en 7 S. Highland Avenue, Ossining.

De acuerdo con los promotores, los asistentes podrán disfrutar de las presentaciones de Grace Church Choir, Old Mill Singers, Sing We Enchanted y The Westchester Women’s Chorus.

El evento es gratuito pero se tomará una colección voluntaria a beneficio de Neighbors Link.

Para mayor información pueden llamar al 914-666-3410.

Curso de resucitación cardiopulmonar

El sábado 12 de julio, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en

Building One Community (B1C), en 417 Shippan Avenue, Stamford, se brindará un Curso de resucitación cardiopulmonar.

De acuerdo con los promotores, este curso cubre el reconocimiento y manejo de situaciones de emergencia, el cuidado de emergencias cardíacas y respiratorias, la realización de resucitación cardiopulmonar (CPR) y el uso de un Desfibrilador Externo Automático (DEA) en adultos y niños víctimas de un paro cardíaco repentino hasta que se disponga de ayuda médica avanzada.

Además, cubre la atención de emergencias respiratorias para adultos, niños y bebés. También se incluyen precauciones básicas para prevenir la transmisión de enfermedades.

Al completar con éxito este curso, los estudiantes recibirán un certificado de la Cruz Roja Americana que es válido por 2 años. La clase se impartirá en español.

Para inscribirse, pueden ingresar a la web https://b1c.org/employ/skills-development-classes.

Para mayor información pueden llamar al 203-674-8585.