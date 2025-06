Tom Hanks rompió el silencio sobre las acusaciones de abuso de su hija

- Publicidad -

Tom Hanks se mostró orgulloso y conmovido por la honestidad de su hija, Elizabeth Ann Hanks —conocida como E.A. Hanks—, quien recientemente publicó el libro The 10: A Memoir of Family And The Open Road, en el que narra su complicada infancia al lado de su madre, la fallecida actriz Samantha Lewes.

La obra ha generado fuerte repercusión por su tono directo, en el que E.A. describe episodios de abuso emocional y físico por parte de su madre.

Durante la alfombra roja del estreno de su nueva película The Phoenician Scheme, Hanks fue consultado sobre el libro y no dudó en expresar su respaldo.

“Es un orgullo, porque creo que ella lo comparte conmigo. Ha sido muy abierta sobre el proceso. No me sorprende que mi hija tuviera el temple, la curiosidad, e incluso —digámoslo así— la temeridad de examinar algo tan doloroso con tanta honestidad”, declaró a Access Hollywood.

“A las seis semanas de vida, ya observaba su personalidad, su temperamento, y cómo se comunicaba con su lenguaje corporal. no me sorprende que hoy tenga la valentía de escribir este tipo de obra. Es una mente literaria audaz, y me emociona poder decir eso de mi hija”, relató.

Elizabeth, de 43 años, es periodista y escritora, y en sus memorias detalla momentos oscuros de su niñez luego del divorcio de sus padres en 1987.

En el libro, afirma Samantha Lewes (nombre artístico de Susan Dillingham), quien falleció en 2002 a los 49 años por cáncer de pulmón, sufría problemas de salud mental que afectaron profundamente su comportamiento como madre.

“Me empujaba, me sacudía, me tiraba del pelo y una vez me encerró en un armario”, escribe E.A. en una de las páginas más crudas del libro.

También recuerda que su madre le hablaba de bebés que había perdido durante embarazos y le decía que ella “se uniría a ellos en el limbo eterno”.

Tras vivir su niñez en Sacramento junto a Samantha Lewes, E.A. Hanks se mudó a Los Ángeles con su padre cuando estaba en séptimo grado, después de que los episodios de violencia emocional se convirtieran en agresiones físicas.

En ese momento, Tom Hanks ya había iniciado una nueva vida con la actriz y cantante Rita Wilson, con quien contrajo matrimonio en 1988.

En una reciente entrevista con la revista People, Elizabeth explicó el papel fundamental que Wilson ha jugado en su vida.

“Rita no es solo mi madrastra, es mi otra madre. Cuando digo ‘mis padres’, me refiero a mi papá y a Rita, porque han estado juntos desde antes de que yo pueda recordar”, comentó.

En su conversación con la prensa, el protagonista de Forrest Gump reflexionó sobre los matices de la vida familiar.

“Todos venimos de vidas fracturadas, todos, incluso si parece que hemos trabajado para una gran empresa internacional con un apellido registrado”, dijo, aludiendo con ironía a la fama del apellido Hanks.

“Elizabeth es consciente de eso, y se sumerge en todo, sin reservas”, añadió.

Además de Elizabeth, Tom Hanks y Samantha Lewes también son padres del actor Colin Hanks, de 47 años. Con Rita Wilson, Tom tuvo dos hijos más: Chet, de 34, y Truman, de 29.