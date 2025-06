Los ciudadanos de estos 12 países no podrán ingresar a los Estados Unidos

- Publicidad -

WASHINGTON DC (INFOBAE).- El miércoles por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de una nueva prohibición de ingreso al país para ciudadanos de doce naciones y restricciones adicionales para otras siete, a partir del próximo 9 de junio.

El anuncio de estas nuevas medidas migratorias por parte de la administración Trump se produjo poco después de la detención de un ciudadano egipcio en Colorado, acusado de perpetrar un ataque contra un grupo que rendía homenaje a rehenes en Gaza.

Según informó The New York Times, el gobierno republicano había advertido que intensificaría las medidas de control tras ese incidente, lo que desembocó en la firma de un veto migratorio que afecta a doce países, en su mayoría ubicados en África y Medio Oriente.

De acuerdo con el diario norteamericano, el presidente estadounidense firmó el miércoles una orden ejecutiva que prohíbe el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos provenientes de:

Afganistán Myanmar Chad República del Congo Guinea Ecuatorial Eritrea Haití Irán Libia Somalia Sudán Yemen

Esta medida, que entrará en vigor el lunes, revive una política implementada durante el primer mandato de Trump, la cual generó desorden en los aeropuertos y fue objeto de múltiples impugnaciones judiciales.

El medio estadounidense detalló que, además de la prohibición total para los países mencionados, la administración de Trump impuso restricciones adicionales a:

Burundi Cuba Laos Sierra Leona Togo Turkmenistán Venezuela .

Los ciudadanos de estas naciones no podrán solicitar residencia permanente ni acceder a visados de turismo o de estudios en territorio estadounidense.

La reactivación de este veto migratorio se suma a una serie de acciones recientes orientadas a limitar la inmigración. Según consignó The New York Times, el gobierno de Trump ya había bloqueado el acceso al asilo en la frontera sur, prohibido la entrada de estudiantes internacionales a la Universidad de Harvard y ordenado redadas migratorias en distintas regiones del país.

En un mensaje en video difundido para anunciar la medida, Trump argumentó que el reciente ataque en Boulder, Colorado, “ha puesto de manifiesto los peligros extremos que enfrenta nuestro país por la entrada de extranjeros que no han sido debidamente investigados, así como de quienes llegan como visitantes temporales y permanecen más allá de la vigencia de sus visas”.

El mandatario añadió: “No los queremos aquí”.

A pesar de que el incidente en Colorado involucró a un ciudadano egipcio, Egipto no figura entre los países afectados por la prohibición. The New York Times subrayó que la lista de naciones incluidas en el veto no coincide necesariamente con los países de origen de personas implicadas en incidentes recientes.

(INFOBAE)